Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Apple відкладає складаний iPhone — коли чекати

Apple відкладає складаний iPhone — коли чекати

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 10:34
Оновлено: 11:40
Apple може відкласти реліз першого складаного iPhone до 2027 року — причина
Концепт складаного iPhone Fold. Фото: кадр з відео/YouTube

Перший складаний смартфон Apple, за оцінками аналітиків, ризикує не встигнути до графіка 2026 року. Компанії потрібен додатковий час, щоб затвердити фінальні рішення щодо конструкції та специфікацій — насамперед вузлів на кшталт шарніра.

Про це пише The Elec.

Реклама
Читайте також:

Чому не вдасться випустити iPhone Fold у 2026 році

Японська Mizuho Securities у звіті від 14 жовтня зазначає, що серійний випуск у III кварталі 2026 року з подальшим релізом у вересні (одночасно з лінійкою iPhone 18) буде складно реалізувати, адже на фіналізацію дизайну та характеристик, включно зі складним шарніром, іде більше часу. На тлі цього прогнозована кількість панелей для складного iPhone послідовно знижується — з 13 до 11, а далі до 9 млн штук; навіть у разі виходу у 2026 році перший рік виробництва смартфона може обмежитися 5-7 млн одиниць, що менше за обсяг випуску дисплейних панелей.

Аналітики додають, що попри внутрішній план у 10-15 млн штук, ціль у 5-7 млн має реалістичний вигляд, якщо ціна перевищить 2 000 доларів. Показники залежать і від очікуваного рівня повернень. Панелі для першого складного iPhone має постачати Samsung Display.

Очікувані параметри пристрою включають внутрішній екран 7,58 дюйма та зовнішній 5,38 дюйма. Серед ключових технологій називаються CoE (Color filter on Encap, що дозволяє обійтися без поляризатора), дисплей з отвором під камеру та LTPO-TFT.

Щодо поточної лінійки iPhone 17, аналітики відзначають "стійкі" продажі всіх версій, окрім Air. До кінця року прогноз виробництва Air знижено на 1 млн, тоді як базову модель, Pro та Pro Max підвищено на 2, 1 і 4 млн відповідно. Сукупний прогноз випуску серії iPhone 17 переглянуто вгору — з 88 до 94 млн штук порівняно з оцінкою на початку року.

Нагадаємо, частина власників нових iPhone 17 стикається з незвичною проблемою — зміною кольору корпусу без втручання користувача. Зокрема, кілька покупців помітили, що моделі у відтінку Cosmic Orange з часом набувають рожевого відтінку, навіть якщо пристрій не зазнавав дії сонця, вологи чи високих температур.

Також ми писали, що деякі користувачі iPhone 17 Pro Max повідомляють про зниження гучності та появу сторонніх звуків під час відтворення аудіо. Хоча скарг поки небагато, фахівці не виключають, що проблема може бути пов'язана з прошивкою або роботою динаміків.

Apple телефони технології смартфон iPhone 17 iPhone Fold
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації