Apple может отложить релиз первого складного iPhone до 2027 года — причина

Концепт складного iPhone Fold. Фото: кадр из видео/YouTube

Первый складной смартфон Apple, по оценкам аналитиков, рискует не успеть к графику 2026 года. Компании нужно дополнительное время, чтобы утвердить финальные решения по конструкции и спецификациям — прежде всего узлов вроде шарнира.

Об этом пишет The Elec.

Почему не удастся выпустить iPhone Fold в 2026 году

Японская Mizuho Securities в отчете от 14 октября отмечает, что серийный выпуск в III квартале 2026 года с последующим релизом в сентябре (одновременно с линейкой iPhone 18) будет сложно реализовать, ведь на финализацию дизайна и характеристик, включая сложный шарнир, уходит больше времени. На фоне этого прогнозируемое количество панелей для складного iPhone последовательно снижается — с 13 до 11, а далее до 9 млн штук; даже в случае выхода в 2026 году первый год производства смартфона может ограничиться 5-7 млн единиц, что меньше объема выпуска дисплейных панелей.

Аналитики добавляют, что несмотря на внутренний план в 10-15 млн штук, цель в 5-7 млн выглядит реалистично, если цена превысит 2 000 долларов. Показатели зависят и от ожидаемого уровня возвратов. Панели для первого складного iPhone должен поставлять Samsung Display.

Ожидаемые параметры устройства включают внутренний экран 7,58 дюйма и внешний 5,38 дюйма. Среди ключевых технологий называются CoE (Color filter on Encap, что позволяет обойтись без поляризатора), дисплей с отверстием под камеру и LTPO-TFT.

Относительно текущей линейки iPhone 17, аналитики отмечают "устойчивые" продажи всех версий, кроме Air. До конца года прогноз производства Air снижен на 1 млн, тогда как базовая модель, Pro и Pro Max повышены на 2, 1 и 4 млн соответственно. Совокупный прогноз выпуска серии iPhone 17 пересмотрен вверх — с 88 до 94 млн штук по сравнению с оценкой в начале года.

Напомним, часть владельцев новых iPhone 17 сталкивается с необычной проблемой — изменением цвета корпуса без вмешательства пользователя. В частности, несколько покупателей заметили, что модели в оттенке Cosmic Orange со временем приобретают розовый оттенок, даже если устройство не подвергалось воздействию солнца, влаги или высоких температур.

Также мы писали, что некоторые пользователи iPhone 17 Pro Max сообщают о снижении громкости и появлении посторонних звуков при воспроизведении аудио. Хотя жалоб пока немного, специалисты не исключают, что проблема может быть связана с прошивкой или работой динамиков.