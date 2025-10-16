Оранжевый iPhone 17 Pro меняет цвет на розовый — что известно о новой проблеме

Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: Reddit

У части пользователей новые iPhone сами меняют цвет. Некоторые владельцы заметили, что оранжевые iPhone 17 Pro постепенно розовеют без каких-либо действий с их стороны.

Об этом пишут пользователи на Reddit.

Реклама

Читайте также:

В чем причина "розовения" корпуса iPhone 17 Pro

На Reddit появились сообщения, что оранжевые iPhone 17 Pro начали менять оттенок и становиться розовыми. Авторы постов уверяют, что ни чехлов, ни красок, ни специальных процедур не применяли — цвет меняется вроде бы сам собой.

Розовый iPhone 17 Pro розовый. Фото: Reddit

Розовый iPhone 17 Pro. Фото: Reddit

Розовый iPhone 17 Pro. Фото: Reddit 1 / 3





В комментариях выдвигают версию о влиянии ультрафиолета от солнца, который мог изменить пигмент в материале корпуса. Некоторые иронизируют, что так Apple "возрождает" линейку Product(RED), известную красными оттенками, а кто-то в шутку советует продать такой смартфон как "лимитку" на eBay.

Сообщений о проблеме на Reddit пока немного, поэтому пока она не выглядит массовой. Apple ситуацию не комментировала.

Напомним, стоимость iPhone 17 Pro Max в розницу составляет 1 199 долларов, однако анализ разбора показал, что себестоимость ключевых компонентов достигает примерно 408 долларов. В то же время эта разница не означает чистую прибыль Apple — в финальную цену входят расходы на разработку, производство, логистику, маркетинг и техническую поддержку.

Также мы писали, что среди нововведений iPhone 17 Pro есть одна малозаметная, но важная деталь — паровая камера охлаждения. Она отвечает за стабильность работы устройства под нагрузкой и может сыграть ключевую роль в развитии будущих поколений смартфонов Apple.