Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології У деяких користувачів нові iPhone почали самі змінювати колір

У деяких користувачів нові iPhone почали самі змінювати колір

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 11:41
Помаранчевий iPhone 17 Pro змінює колір на рожевий — що відомо про нову проблему
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: Reddit

У частини користувачів нові iPhone самі змінюють колір. Деякі власники помітили, що помаранчеві iPhone 17 Pro поступово рожевіють без будь-яких дій з їхнього боку.

Про це пишуть користувачі на Reddit.

Реклама
Читайте також:

У чому причина "рожевіння" корпусу iPhone 17 Pro

На Reddit з'явилися повідомлення, що помаранчеві iPhone 17 Pro почали змінювати відтінок і ставати рожевими. Автори постів запевняють, що ні чохлів, ні фарб, ні спеціальних процедур не застосовували — колір змінюється начебто сам собою.

  • Рожевий iPhone 17 Pro
    Рожевий iPhone 17 Pro. Фото: Reddit
  • Рожевий iPhone 17 Pro
    Рожевий iPhone 17 Pro. Фото: Reddit
  • Рожевий iPhone 17 Pro
    Рожевий iPhone 17 Pro. Фото: Reddit
1 / 3
  • Рожевий iPhone 17 Pro
  • Рожевий iPhone 17 Pro
  • Рожевий iPhone 17 Pro

У коментарях висувають версію про вплив ультрафіолету від сонця, який міг змінити пігмент у матеріалі корпусу. Дехто іронізує, що так Apple "відроджує" лінійку Product(RED), відому червоними відтінками, а хтось жартома радить продати такий смартфон як "лімітку" на eBay.

Повідомлень про проблему на Reddit поки небагато, тож наразі вона не має вигляд масової. Apple ситуацію не коментувала.

Нагадаємо, вартість iPhone 17 Pro Max у роздріб становить 1 199 доларів, однак аналіз розбору показав, що собівартість ключових компонентів сягає приблизно 408 доларів. Водночас ця різниця не означає чистий прибуток Apple — до фінальної ціни входять витрати на розробку, виробництво, логістику, маркетинг і технічну підтримку.

Також ми писали, що серед нововведень iPhone 17 Pro є одна малопомітна, але важлива деталь — парова камера охолодження. Вона відповідає за стабільність роботи пристрою під навантаженням і може відіграти ключову роль у розвитку майбутніх поколінь смартфонів Apple.

Apple проблеми колір користувачі Reddit iPhone 17 Pro
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації