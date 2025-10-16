Помаранчевий iPhone 17 Pro змінює колір на рожевий — що відомо про нову проблему

Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: Reddit

У частини користувачів нові iPhone самі змінюють колір. Деякі власники помітили, що помаранчеві iPhone 17 Pro поступово рожевіють без будь-яких дій з їхнього боку.

Про це пишуть користувачі на Reddit.

У чому причина "рожевіння" корпусу iPhone 17 Pro

На Reddit з'явилися повідомлення, що помаранчеві iPhone 17 Pro почали змінювати відтінок і ставати рожевими. Автори постів запевняють, що ні чохлів, ні фарб, ні спеціальних процедур не застосовували — колір змінюється начебто сам собою.

Рожевий iPhone 17 Pro. Фото: Reddit

У коментарях висувають версію про вплив ультрафіолету від сонця, який міг змінити пігмент у матеріалі корпусу. Дехто іронізує, що так Apple "відроджує" лінійку Product(RED), відому червоними відтінками, а хтось жартома радить продати такий смартфон як "лімітку" на eBay.

Повідомлень про проблему на Reddit поки небагато, тож наразі вона не має вигляд масової. Apple ситуацію не коментувала.

Нагадаємо, вартість iPhone 17 Pro Max у роздріб становить 1 199 доларів, однак аналіз розбору показав, що собівартість ключових компонентів сягає приблизно 408 доларів. Водночас ця різниця не означає чистий прибуток Apple — до фінальної ціни входять витрати на розробку, виробництво, логістику, маркетинг і технічну підтримку.

Також ми писали, що серед нововведень iPhone 17 Pro є одна малопомітна, але важлива деталь — парова камера охолодження. Вона відповідає за стабільність роботи пристрою під навантаженням і може відіграти ключову роль у розвитку майбутніх поколінь смартфонів Apple.