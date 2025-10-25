Видео
Значение "i" в iPhone — что кроется за одной буквой

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 06:32
обновлено: 13:33
Что означает "i" в iPhone — истинный смысл буквы от Стива Джобса
Стив Джобс, основатель компании Apple, с iPhone 4 в руках. Фото: REUTERS/Robert Galbraith

Маленькая буква "i" в названиях продуктов Apple давно стала узнаваемым символом. Ее часто сводят к "internet", однако сам Стив Джобс на старте эры i-устройств придал ей значительно более широкий смысл.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как появилась приставка "i" и почему она до сих пор важна

История префикса началась не с iPhone и даже не с iPod. В 1998 году во время презентации iMac Джобс объяснил, что компьютер призван совместить увлечение и простоту выхода в интернет, ведь именно сеть становится главной причиной выбора устройства. С этой философией Apple перешла к iPod (2001), а затем к iPhone (2007) и iPad, закрепив "i" как маркер замысла, а не просто часть названия.

Публичной опорой для "i" был "internet". Джобс называл iPhone "прорывным интернет-коммуникатором", и для 2007 года это действительно означало революцию: телефон с полноценным веб-доступом в кармане. Но вместе с этим на слайде iMac появились еще четыре слова, которые раскрывали более широкий замысел.

Слайд с презентации iMac в 1998 году
​Слайд из презентации iMac в 1998 году с объяснением буквы "i". Фото: кадр из видео/YouTube

Первое — individual ("индивидуальный"). Apple задумывала свои продукты как максимально личные: настройки вида, подбор приложений, способы взаимодействия. Сегодня это дополняют биометрия Face ID, персональные виджеты, данные здоровья и расширенные возможности доступности — все, что делает iPhone продолжением владельца.

Второе — instruct ("обучать"). С появлением App Store смартфон превратился в инструмент образования: от онлайн-лекций до научных библиотек в кармане. Такой подход соответствует видению Джобса о роли технологий в обучении.

Третье — inform ("информировать"). Речь идет не только о выходе в сеть, но и о личных сообщениях, почте, календаре, геоданных, погоде и биржевых котировках — то есть о постоянном, контекстном центре информации в смартфоне.

Четвертое — inspire ("вдохновлять"). Для Apple дизайн и философия неотделимы от продукта: iPhone должен был вдохновлять не только пользователей, но и разработчиков и всю индустрию создавать новые идеи и сервисы.

Наряду с официально озвученными значениями существуют и популярные интерпретации. Одна из них связывает "i" с interim ("временный"): после возвращения в Apple в 1997 году Джобс в шутку называл себя iCEO (interim CEO), и эта игра слов могла закрепиться в крупных продукт-брендах компании. Другая читает "i" как innovation ("инновация") — ведь каждое поколение i-устройств ставило новые стандарты в своих категориях. Также распространена интерпретация "i" как "я"/"мой": iPhone воспринимается как "мой телефон", что перекликается с идеей индивидуальности.

Название iPhone — это не сокращение ради стиля, а концепция, сформулированная в конце 1990-х и доведенная до зрелости в 2007 году. Она сочетает интернет как основу, персональность, обучение, информирование и вдохновение — и объясняет, почему одна буква сохранила актуальность в продуктовом языке Apple до сих пор.

Напомним, что первый складной смартфон Apple, по прогнозам аналитиков, может не выйти в запланированные сроки 2026 года. Компании требуется больше времени для финализации конструкционных решений и технических параметров, в частности таких критических элементов, как шарнирный механизм.

Также мы писали, что серия iPhone 17 впервые стартует с 256 ГБ базового хранилища, даже в стандартной модели. В то же время в продаже остаются более доступные iPhone 16 и 16e с привычными 128 ГБ. Это снова подняло вопрос — хватает ли такого объема в 2025 году.

Apple история iPhone Стив Джобс гаджеты технологии
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
