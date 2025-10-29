Видео
Україна
Видео

Холод и iPhone — почему смартфон постоянно "гаснет" на морозе

Холод и iPhone — почему смартфон постоянно "гаснет" на морозе

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 16:32
обновлено: 13:19
iPhone выключается на морозе — что происходит с батареей и как этого избежать
Смартфон Apple iPhone в снегу. Фото: Unsplash

Зима в Украине — это не только снег и горячий чай, но и испытания для современной техники. Если ваш iPhone внезапно гаснет под открытым небом, вы не одиноки — такое поведение ежегодно удивляет тысячи пользователей.

О том, почему так происходит, пишет NV.

Что происходит с батареей на морозе

Производители указывают рабочий диапазон для смартфона: от 0 до +35 °C. Когда столбик термометра опускается ниже нуля, возрастает риск непредсказуемых отключений — это нормально для электроники, и особенно для литий-ионных батарей.

Литий-ионный аккумулятор чувствителен к холоду: химические реакции замедляются, электролит густеет, напряжение падает, а емкость как бы "исчезает". Система может "решить", что заряд исчерпан, и выключить телефон, чтобы обезопасить компоненты. К этому добавляется рост внутреннего сопротивления — процессору и подсистемам питания не хватает стабильного тока, поэтому устройство защищается выключением.

Дисплей в холоде тоже "замедляется": снижается чувствительность, тускнеют цвета, иногда появляются полоски или эффект "замороженного" экрана. Это типичное следствие низких температур.

Как уменьшить риск выключения на улице

Самое простое — не держать телефон долго на морозе. Лучше носить его во внутреннем кармане ближе к телу или прикрывать шарфом. Помогут и защитные кейсы с утеплением: они сохраняют тепло батареи и снижают влияние холодного воздуха.

Перед выходом заряжайте смартфон — более полный аккумулятор лучше переносит холод. Лишние фоновые процессы и "тяжелые" эффекты на экране стоит минимизировать: меньше нагрузки — стабильнее работа даже в минус.

Если iPhone уже выключился на морозе, то не паникуйте: занесите устройство в тепло и дайте ему постепенно согреться. Не стоит резко нагревать — например, класть на батарею отопления. Когда телефон восстановит комфортную температуру, обычно он запускается без проблем. Если отключения происходят часто, стоит проверить состояние аккумулятора в сервисном центре — возможно, он потерял емкость и нуждается в замене.

Напомним, что современные смартфоны уже не страдают от "эффекта памяти", поэтому их можно безопасно подзаряжать в любое время — даже несколько раз в день. В то же время крайние уровни заряда вредят аккумулятору.

Также мы писали, что ни один аккумулятор не является долговечным — со временем он теряет емкость и быстрее разряжается, даже при осторожном пользовании. Именно поэтому многие пользователи волнуются, не вредит ли частое подключение к сети.

Apple iPhone зима холод зарядка аккумулятор
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
