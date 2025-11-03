ТОП-5 застосунків на iPhone, які підлаштовуються під вас краще, ніж ви самі

В руках смартфон Apple iPhone Air. Фото: Unsplash

У жовтні Apple запустила Apple Intelligence — систему ШІ, інтегровану в iOS 26. Частина популярних програм уже отримала глибшу інтеграцію й почала вчитися на ваших звичках, реагуючи на контекст і навіть настрій.

Про найкращі додатки, які використовують Apple Intelligence, пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

SmartGym: тренування рівня персонального тренера

Раніше SmartGym був зручним планувальником, а тепер — повноцінний ШІ-тренер. Достатньо ввести запит на кшталт "30-хвилинне тренування на груди та трицепс із гантелями", і програма створить персональний план з огляду на історію занять і прогрес. Додаток відстежує навантаження, радить, коли відпочити, а коли підвищити вагу.

Stoic Journal: щоденник, що відчуває ваш настрій

Завдяки Apple Intelligence застосунок розпізнає емоції, теми й повтори у записах. Якщо часто фігурують втома чи тривога, Stoic пропонує дихальні практики, медитації та інші способи перемкнутися. Обробка відбувається локально на iPhone — записи не вирушають у хмару.

CellWalk: біологія без підручників

CellWalk — 3D-довідник з клітин і молекул — перетворюється на інтерактивного вчителя. Досить спитати: "Що робить мітохондрія?" — і отримати пояснення в зручній формі. Завдяки Vision та Speech API відповіді адаптуються до рівня користувача — від школяра до студента-медика.

Stuff: справи, що створюються самі

Мінімалістичний планувальник тепер автоматично перетворює текст на задачі. Напишіть "зустріч із клієнтом завтра о 14:00" — Stuff створить подію в календарі. Режими Listen і Scan дозволяють продиктувати плани або сфотографувати нотатки — і отримати впорядкований список.

VLLO: відеомонтаж без зайвого стресу

У VLLO можна скласти ролик голосовою командою на кшталт "зроби 30-секундне відео з поїздки". ШІ сам підбере переходи, музику й темп, зберігаючи ваш стиль — зручно для блогерів і тих, хто цінує час.

Нагадаємо, що після встановлення iOS 26 частина власників iPhone почала скаржитися на збої під час набору тексту — система іноді реєструє помилкові дотики на клавіатурі, навіть коли автозаміна вимкнена. Компанія Apple поки не надала офіційних коментарів і не випустила оновлення, яке б виправило проблему.

Також ми писали, що сучасний смартфон здатен значно більше, ніж просто телефонувати чи відкривати соцмережі. Кілька правильних застосунків допоможуть розкрити повний потенціал пристрою, зробивши його зручнішим і продуктивнішим у повсякденному використанні.