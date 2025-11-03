ТОП-5 приложений на iPhone, которые подстраиваются под вас лучше, чем вы сами

В руках смартфон Apple iPhone Air. Фото: Unsplash

В октябре Apple запустила Apple Intelligence — систему ИИ, интегрированную в iOS 26. Часть популярных программ уже получила более глубокую интеграцию и начала учиться на ваших привычках, реагируя на контекст и даже настроение.

О лучших приложениях, которые используют Apple Intelligence, пишет РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

SmartGym: тренировки уровня персонального тренера

Раньше SmartGym был удобным планировщиком, а теперь — полноценный ИИ-тренер. Достаточно ввести запрос вроде "30-минутная тренировка на грудь и трицепс с гантелями", и программа создаст персональный план с учетом истории занятий и прогресса. Приложение отслеживает нагрузки, советует, когда отдохнуть, а когда повысить вес.

Stoic Journal: дневник, чувствующий ваше настроение

Благодаря Apple Intelligence приложение распознает эмоции, темы и повторы в записях. Если часто фигурируют усталость или тревога, Stoic предлагает дыхательные практики, медитации и другие способы переключиться. Обработка происходит локально на iPhone — записи не отправляются в облако.

CellWalk: биология без учебников

CellWalk — 3D-справочник по клеткам и молекулам — превращается в интерактивного учителя. Достаточно спросить: "Что делает митохондрия?" — и получить объяснение в удобной форме. Благодаря Vision и Speech API ответы адаптируются к уровню пользователя — от школьника до студента-медика.

Stuff: дела, которые создаются сами

Минималистичный планировщик теперь автоматически превращает текст в задачи. Напишите "встреча с клиентом завтра в 14:00" — Stuff создаст событие в календаре. Режимы Listen и Scan позволяют продиктовать планы или сфотографировать заметки — и получить упорядоченный список.

VLLO: видеомонтаж без лишнего стресса

В VLLO можно составить ролик голосовой командой вроде "сделай 30-секундное видео из поездки". ИИ сам подберет переходы, музыку и темп, сохраняя ваш стиль — удобно для блогеров и тех, кто ценит время.

Напомним, что после установки iOS 26 часть владельцев iPhone начала жаловаться на сбои при наборе текста — система иногда регистрирует ложные прикосновения на клавиатуре, даже когда автозамена отключена. Компания Apple пока не предоставила официальных комментариев и не выпустила обновление, которое бы исправило проблему.

Также мы писали, что современный смартфон способен значительно больше, чем просто звонить или открывать соцсети. Несколько правильных приложений помогут раскрыть полный потенциал устройства, сделав его более удобным и продуктивным в повседневном использовании.