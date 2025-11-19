Відео
Головна Технології Крадії у Лондоні повертають телефони власникам, якщо це не iPhone

Крадії у Лондоні повертають телефони власникам, якщо це не iPhone

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 14:24
Оновлено: 12:32
Лондонські злодії масово ігнорують Samsung — чому полюють саме на iPhone
На столі смартфони Apple iPhone (зліва) та Samsung (справа). Фото: Unsplash

Лондонські грабіжники все частіше вибірково підходять до того, які телефони красти — і дедалі частіше відмовляються від Android, зокрема смартфонів Samsung. Свідчення містян і експертів вказують, що злодії полюють насамперед на iPhone через вищу ціну на "чорному" та легальному вторинному ринку.

Про це пише London Centric.

Читайте також:

Як лондонські злодії "відбраковують" смартфони Samsung

32-річний Сем ішов вулицею Лондона, коли дорогу йому перегородила група з восьми чоловіків. Вони почали штовхати й бити його, вимагаючи віддати всі речі. Коли грабіжники вже тікали, один із них раптом обернувся, повернув Семові Android-смартфон і коротко пояснив свою мотивацію: "Не хочу Samsung".

Схожий досвід має й інший мешканець Лондона, Марк. Він сидів біля роботи, коли ззаду на великій швидкості під'їхав молодик на електровелосипеді й вирвав із рук його Samsung Galaxy. Далі злодій зупинився, подивився на телефон, кинув його на тротуар і поїхав далі.

Чому злодії роблять ставку на iPhone

Британський ринок смартфонів умовно поділений навпіл: приблизно половина користувачів мають iPhone, інша половина — різні Android-моделі, які часто дешевші. Якби напади були повністю випадковими, статистика викрадених пристроїв мала б бути приблизно рівномірною.

Однак наявні дані, думка експертів і досвід самих лондонців свідчать про інше: у столиці сформувався чіткий "проiPhone-ухил" серед злодіїв.

Фахівці пояснюють, що причина не в захищеності, а в грошах: iPhone стабільно коштують дорожче на вторинному ринку. Тому, за їхніми словами, грабіжникам економічно вигідніше ризикувати саме заради смартфонів Apple, а не дешевших Android-моделей.

При цьому сучасні Android та iPhone мають порівняні засоби безпеки, тож говорити, що iPhone простіше зламати, немає підстав. Те, що реально цікавить злочинців, — це потенційний виторг від продажу.

Поліція Лондона останнім часом активніше полює на організовані угруповання, які спеціалізуються на крадіжках телефонів, однак точних цифр щодо співвідношення викрадених iPhone та Android правоохоронці не наводять. Правоохоронці знають, що злодії нерідко просто викидають старіші моделі з низькою ринковою вартістю, аби не отримати кримінальне обвинувачення за "дешевий трофей".

У деяких випадках відмова від Android-смартфона має комічний вигляд, особливо коли йдеться не про відкрите пограбування, а про спробу "розвести" жертву за допомогою соціальної інженерії.

Один з жителів Лондона ішов вулицею, коли незнайомець привернув його увагу з протилежного боку дороги. Чоловік енергійно перебіг вулицю з показною дружністю, наче зустрів давнього знайомого, й завів розмову.

Згодом він запитав, чи є в Саймона Spotify. Той вирішив, що перед ним місцевий музикант, який хоче показати свій трек чи "продати" власний реліз у форматі вуличного маркетингу. Поруч при цьому стояв підліток, який мовчки спостерігав за ситуацією.

Саймон дістав смартфон, щоб відкрити застосунок, але щойно незнайомець побачив, що це Samsung Galaxy, весь ентузіазм миттєво зник. Чоловік просто розвернувся й пішов геть, а разом із ним і його юний напарник. Лише тоді Саймон усвідомив, що щойно уникнув пограбування — і врятувався, по суті, завдяки тому, що користується Android.

Таким чином, видається, що безпечніше пересуватися Лондоном, якщо у кишені ви маєте Android-смартфон, особливо, якщо це Samsung.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Samsung може відмовитися від моделі Edge у лінійці Galaxy S26. Проте нові витоки свідчать, що ультратонкий Edge усе ще перебуває у розробці, а сам проєкт рухається у напрямку ще стрункішого дизайну під внутрішньою назвою More Slim.

Також ми писали, що Apple відмовилася від фізичного слота для SIM-картки — і це стало не просто елементом мінімалістичного дизайну. Таке рішення відчутно вплинуло на щоденне користування iPhone, підвищивши безпеку та покращивши автономність завдяки оптимізації внутрішнього простору.

Android телефони iPhone Лондон Samsung крадіжка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
