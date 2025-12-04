Apple по-тихому прибрала "Нічний режим" в iPhone 17 Pro — чому зникла функція

В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

iPhone 17 Pro та 17 Pro Max втратили одну з функцій, яка допомагала робити кращі фото в темряві. У портретному режимі камери на цих моделях більше не можна ввімкнути "Нічний режим", хоча на попередніх iPhone ця опція досі доступна.

Про це пише The Verge.

Реклама

Читайте також:

Куди зник "Нічний режим" у портретному режимі камери iPhone 17 Pro

Користувачі iPhone 17 Pro мають менше можливостей для якісного знімання при слабкому освітленні, ніж власники старіших моделей. Як випливає зі сторінки підтримки Apple, "Нічний режим" у портретному режимі камери не підтримується на iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. Раніше ця функція дозволяла поєднати ефект глибини різкості з покращеною роботою камери в темряві.

У документації Apple наведено перелік моделей, сумісних із "Нічним режимом" у портретному зніманні:

iPhone 12 Pro;

iPhone 13 Pro;

iPhone 14 Pro;

iPhone 15 Pro;

iPhone 16 Pro разом із версіями Pro Max.

Проте iPhone 17 Pro у цьому списку немає. Водночас для цих нових флагманів "Нічний режим" як і раніше доступний у стандартному режимі "Фото", для селфі та таймлапс-відео.

Користувачі iPhone 17 Pro вже звернули увагу на зникнення цієї опції: на Reddit ще минулого місяця повідомляли, що в портретному режимі просто немає перемикача "Нічного режиму".

Відсутність "Нічного режиму" у портретному режимі камери iPhone 17 Pro. Фото: The Verge

В стандартному режимі знімання на iPhone 17 Pro кнопка "Нічного режиму" відображається, але щойно користувач перемикається на портретний режим, індикатор зникає. Apple наразі не пояснила, чому ця можливість зникла саме на останніх Pro-моделях і чи планується її повернення в майбутніх оновленнях.

Нагадаємо, у перші дні після переходу з Android на iPhone багато користувачів помічають, що звичні методи більше не працюють — від керування батареєю до оновлень чи роботи з фото. iOS має іншу логіку багатозадачності, зберігання даних та оптимізації, тож деякі андроїд-звички можуть не лише виявитися марними, а й зашкодити роботі смартфона.

Також ми писали, що українська зима — це не тільки холод і сніг, а й серйозний виклик для сучасних гаджетів. Якщо ваш iPhone раптово вимикається надворі, ви не є винятком — щороку тисячі користувачів стикаються з такою проблемою.