Apple по-тихому убрала "Ночной режим" в iPhone 17 Pro — почему исчезла функция

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max потеряли одну из функций, которая помогала делать лучшие фото в темноте. В портретном режиме камеры на этих моделях больше нельзя включить "Ночной режим", хотя на предыдущих iPhone эта опция до сих пор доступна.

Куда исчез "Ночной режим" в портретном режиме камеры iPhone 17 Pro

Пользователи iPhone 17 Pro имеют меньше возможностей для качественной съемки при слабом освещении, чем владельцы более старых моделей. Как следует из страницы поддержки Apple, "Ночной режим" в портретном режиме камеры не поддерживается на iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Ранее эта функция позволяла совместить эффект глубины резкости с улучшенной работой камеры в темноте.

В документации Apple приведен перечень моделей, совместимых с "Ночным режимом" в портретной съемке:

iPhone 12 Pro;

iPhone 13 Pro;

iPhone 14 Pro;

iPhone 15 Pro;

iPhone 16 Pro вместе с версиями Pro Max.

Однако iPhone 17 Pro в этом списке нет. В то же время для этих новых флагманов "Ночной режим" по-прежнему доступен в стандартном режиме "Фото", для селфи и таймлапс-видео.

Пользователи iPhone 17 Pro уже обратили внимание на исчезновение этой опции: на Reddit еще в прошлом месяце сообщали, что в портретном режиме просто нет переключателя "Ночного режима".

Отсутствие "Ночного режима" в портретном режиме камеры iPhone 17 Pro. Фото: The Verge

В стандартном режиме съемки на iPhone 17 Pro кнопка "Ночного режима" отображается, но как только пользователь переключается на портретный режим, индикатор исчезает. Apple пока не объяснила, почему эта возможность исчезла именно на последних Pro-моделях и планируется ли ее возвращение в будущих обновлениях.

