5 помилок після переходу з Android на iPhone — що користувачі роблять неправильно

У перші дні після переходу з Android на iPhone багато користувачів стикаються з тим, що звичні прийоми більше не працюють — від керування батареєю до оновлень і роботи з фото. iOS інакше поводиться з багатозадачністю, оновленнями та сховищем, тож звички з Android іноді не просто не допомагають, а й шкодять смартфону.

Про те, що найчастіше роблять не так нові власники iPhone, пише BGR.

Використання неякісних зарядних аксесуарів

У комплекті з новими iPhone зараз немає зарядного адаптера — лише кабель USB-C. Це змушує купувати зарядку окремо, а фірмові аксесуари Apple коштують недешево. Через це багато хто обирає найдешевші аналоги, але саме вони можуть створити найбільше проблем.

Несертифіковані блоки живлення, особливо маловідомих брендів із "швидкою зарядкою", часто не мають нормального захисту від перепадів напруги. Це може призводити до перегрівання під час заряджання та поступової деградації акумулятора. Дешеві кабелі USB-C іноді не підтримують безпечні режими зарядки й здатні пошкодити роз'єм смартфона.

Видалення фотографій заради вільного місця

Обмежений обсяг пам'яті на iPhone підштовхує користувачів до видалення фото й відео, особливо якщо вони ввімкнули iCloud і вважають, що оригінали надійно зберігаються "у хмарі". Тут часто й виникає неприємний сюрприз: з часом люди виявляють, що зображення зникли не лише з телефона, а й з iPad, Mac і самого iCloud.

Причина проста: iCloud — це сервіс синхронізації в реальному часі, а не класична резервна копія. Якщо видалити фото на одному пристрої, воно зникне на всіх, де ви увійшли в той самий Apple ID. До того ж видалені файли ще 30 днів зберігаються в розділі "Нещодавно видалені" і продовжують займати місце.

Неправильні "лайфхаки" для економії батареї

Ще одна звичка з Android — постійно "вбивати" всі програми, змахуючи їх з екрана багатозадачності. Користувачі вірять, що так вони зменшують навантаження на систему й економлять заряд. На iPhone це працює навпаки: регулярне примусове закриття додатків лише шкодить автономності.

У нормальному режимі iOS сама керує фоновими процесами. Коли ви виходите з програми, вона переходить у призупинений стан, у якому не витрачає відчутних ресурсів. Якщо ж примусово закривати такі додатки, система щоразу змушена завантажувати їх із нуля, витрачаючи більше енергії та обчислювальної потужності.

Відкладання оновлень iOS

Багато людей не поспішають встановлювати нові версії iOS, боячись багів чи уповільнення телефону — особливо якщо раніше мали негативний досвід з оновленнями на Android. Там виробникам справді потрібен час, щоб адаптувати новий софт до різних моделей.

На iPhone ситуація інша: Apple одночасно випускає одну версію iOS для всіх підтримуваних пристроїв, і більшість оновлень містить передусім важливі патчі безпеки. Якщо затягувати з встановленням, смартфон довше залишається вразливим до можливих атак і вразливостей, навіть якщо зовні він працює "як завжди".

Ігнорування Find My, AirDrop і Siri

Нові користувачі iPhone нерідко вважають такі функції, як Find My (Локатор), Siri чи AirDrop, "зайвими" або надто складними. Через це вони надсилають фото через пошту або месенджери, не налаштовують голосовий асистент і згадують про пошук пристрою лише тоді, коли телефон уже загублено.

Find My — одна з ключових функцій, яку варто активувати одразу. Вона допомагає знайти iPhone, ділитися геолокацією з близькими, а також відстежувати інші пристрої Apple, включно з AirPods чи iPad. Сервіс може працювати навіть тоді, коли смартфон вимкнений або не підключений до мережі.

Siri дозволяє керувати телефоном голосом: ставити будильники й нагадування, керувати музикою, запускати навігацію, телефонувати, змінювати яскравість екрана — усе без постійного натискання кнопок. А AirDrop дає змогу миттєво передавати файли між пристроями Apple через Wi-Fi та Bluetooth — від невеликої фотографії до відео на гігабайт, без втрати якості та додаткових сервісів.

