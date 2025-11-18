Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Функція iPhone, що зменшує захитування в авто — як увімкнути

Функція iPhone, що зменшує захитування в авто — як увімкнути

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 11:41
Оновлено: 12:14
iPhone має приховану функцію проти захитування у машині — як увімкнути
Людина зі смартфоном Apple iPhone у машині. Фото: Unsplash

Приблизно третина людей у світі страждає від захитування під час поїздок у транспорті, особливо в автомобілі. Однак в iPhone є маловідома функція, яка допомагає значно зменшити нудоту й дискомфорт у дорозі.

Про це розповіла мешканка Атланти Рейчел у TikTok.

Реклама
Читайте також:

Як працюють "Сигнали руху транспортного засобу" в iPhone

Рейчел випадково відкрила на своєму iPhone функцію, яка зробила для неї поїздки в авто значно комфортнішими. У своєму відео вона назвала це відкриття "революційним".

Вона знайшла налаштування під назвою "Сигнали руху транспортного засобу" в меню "Універсальний доступ" — "Рух". Після активації на краях екрана з'являються ледь помітні точки, які синхронно реагують на рух автомобіля — прискорення, повороти та гальмування.

Ці візуальні підказки допомагають мозку узгодити те, що бачать очі, з відчуттям руху тіла. Завдяки цьому зменшується конфлікт між сигналами від вестибулярного апарату та зору, який і спричиняє захитування.

Функція з'явилася в iOS 17 і не заважає основному вмісту на екрані — точки залишаються ненав'язливими й не перекривають застосунки чи відео. Для пасажирів, яких часто заколисує, таке просте налаштування може стати помітним полегшенням у щоденних поїздках.

Нагадаємо, Тім Кук може залишити посаду генерального директора Apple вже наступного року, і рада директорів активно пропрацьовує план передачі керівництва. Найімовірнішим наступником називають Джона Тернуса, старшого віцепрезидента Apple з апаратної інженерії.

Також ми писали, що Apple продовжує тестувати наступне оновлення системи для iPhone: iOS 26.2 beta 2 вже стала доступною учасникам програми тестування. Попри скромний номер релізу, друга бета пропонує низку помітних змін і вдосконалень.

здоров'я Apple iPhone автомобіль функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації