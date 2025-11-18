iPhone має приховану функцію проти захитування у машині — як увімкнути

Людина зі смартфоном Apple iPhone у машині. Фото: Unsplash

Приблизно третина людей у світі страждає від захитування під час поїздок у транспорті, особливо в автомобілі. Однак в iPhone є маловідома функція, яка допомагає значно зменшити нудоту й дискомфорт у дорозі.

Про це розповіла мешканка Атланти Рейчел у TikTok.

Як працюють "Сигнали руху транспортного засобу" в iPhone

Рейчел випадково відкрила на своєму iPhone функцію, яка зробила для неї поїздки в авто значно комфортнішими. У своєму відео вона назвала це відкриття "революційним".

Вона знайшла налаштування під назвою "Сигнали руху транспортного засобу" в меню "Універсальний доступ" — "Рух". Після активації на краях екрана з'являються ледь помітні точки, які синхронно реагують на рух автомобіля — прискорення, повороти та гальмування.

Ці візуальні підказки допомагають мозку узгодити те, що бачать очі, з відчуттям руху тіла. Завдяки цьому зменшується конфлікт між сигналами від вестибулярного апарату та зору, який і спричиняє захитування.

Функція з'явилася в iOS 17 і не заважає основному вмісту на екрані — точки залишаються ненав'язливими й не перекривають застосунки чи відео. Для пасажирів, яких часто заколисує, таке просте налаштування може стати помітним полегшенням у щоденних поїздках.

