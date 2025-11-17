Відео
Тім Кук збирається покинути Apple — хто його замінить

Тім Кук збирається покинути Apple — хто його замінить


Дата публікації: 17 листопада 2025 10:34
Оновлено: 10:14
Тім Кук може піти з Apple у 2026 році — кого розглядають на заміну керівнику
Виконавчий директор Apple Тім Кук. Фото: Reuters

Тім Кук може вже наступного року піти з посади виконавчого директора Apple, а рада директорів компанії вже опрацьовує план передачі керівництва. Головним кандидатом на заміну Кука вважається Джон Тернус, старший віцепрезидент Apple з апаратної інженерії.

Про це пише Financial Times.

Чому Тіму Куку шукають заміну в Apple

Куку нещодавно виповнилося 65 років. За 14 років на чолі Apple він провів компанію через період стрімкого зростання та низку суперечливих рішень. Його часто називають одним з ключових ініціаторів масштабного перенесення виробництва на аутсорс, що дозволило Apple вийти на нинішні обсяги випуску продукції.

Саме на тлі цих досягнень і почалися розмови про підготовку наступника. Рада директорів серйозно розглядає кандидатуру Джона Тернуса, який нині керує апаратною інженерією компанії.

Чутки про можливий відхід Кука активізувалися після того, як операційний директор Apple Джефф Вільямс оголосив про вихід на пенсію. Його рішення спричинило помітні перестановки в топменеджменті: розширилися зони відповідальності у керівника сервісів Едді К'ю, очільника розробки ПЗ Крейга Федерігі, а також у самого Тернуса.

На цьому фоні саме Джон Тернус усе частіше фігурує як ймовірний наступний глава Apple, який може очолити компанію після відставки Тіма Кука.

Нагадаємо, Apple відмовилася від фізичного слота для SIM-карти — і це стало не просто дизайнерським рішенням. Такий крок помітно вплинув на практичність використання iPhone, підвищив рівень захисту та дозволив збільшити автономність завдяки звільненому внутрішньому простору.

Також ми писали, що Apple готує велике оновлення Apple Intelligence у наступному релізі iOS. За інформацією інсайдера Марка Гурмана, оновлення має значно розширити персоналізацію та зробити взаємодію з iPhone ще більш природною та контекстною.

Apple iPhone технології Тім Кук компанії керівники
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
