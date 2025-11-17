Тим Кук может уйти из Apple в 2026 году — кого рассматривают на замену руководителю

Исполнительный директор Apple Тим Кук. Фото: Reuters

Тим Кук может уже в следующем году уйти с поста исполнительного директора Apple, а совет директоров компании уже прорабатывает план передачи руководства. Главным кандидатом на замену Кука считается Джон Тернус, старший вице-президент Apple по аппаратной инженерии.

Об этом пишет Financial Times.

Реклама

Читайте также:

Почему Тиму Куку ищут замену в Apple

Куку недавно исполнилось 65 лет. За 14 лет во главе Apple он провел компанию через период стремительного роста и ряд противоречивых решений. Его часто называют одним из ключевых инициаторов масштабного переноса производства на аутсорс, что позволило Apple выйти на нынешние объемы выпуска продукции.

Именно на фоне этих достижений и начались разговоры о подготовке преемника. Совет директоров серьезно рассматривает кандидатуру Джона Тернуса, который сейчас руководит аппаратной инженерией компании.

Слухи о возможном уходе Кука активизировались после того, как операционный директор Apple Джефф Уильямс объявил об уходе на пенсию. Его решение повлекло заметные перестановки в топ-менеджменте: расширились зоны ответственности у руководителя сервисов Эдди Кью, главы разработки ПО Крейга Федериги, а также у самого Тернуса.

На этом фоне именно Джон Тернус все чаще фигурирует как вероятный следующий глава Apple, который может возглавить компанию после отставки Тима Кука.

Напомним, Apple отказалась от физического слота для SIM-карты — и это стало не просто дизайнерским решением. Такой шаг заметно повлиял на практичность использования iPhone, повысил уровень защиты и позволил увеличить автономность благодаря освободившемуся внутреннему пространству.

Также мы писали, что Apple готовит большое обновление Apple Intelligence в следующем релизе iOS. По информации инсайдера Марка Гурмана, обновление должно значительно расширить персонализацию и сделать взаимодействие с iPhone еще более естественным и контекстным.