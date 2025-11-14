iOS 26.2 Beta 2 уже доступна для установки на iPhone — какие функции появились

Обновление до iOS 26.2 Beta 2 на экране iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple продолжает тестировать следующее обновление iPhone: iOS 26.2 beta 2 уже доступна пользователям программы тестирования. Несмотря на небольшой номер версии, вторая бета содержит заметные изменения.

Об этом пишет 9to5Mac.

Реклама

Читайте также:

Что изменилось в iOS 26.2 beta 2

Вторая бета iOS 26.2, которая вышла 12 ноября 2025 года, приносит обновление приложения Games. В нем появились сортировка и фильтры для библиотеки, улучшенная навигация с помощью контроллера, а также обновление счета в реальном времени во время воспроизведения игр.

Обновленное приложение Games в iOS 26.2 beta 2. Фото: 9to5Mac

Приложение Measure получило обновленный вид: встроенный уровень теперь использует дизайн Liquid Glass. В CarPlay появилась еще одна опция для Messages — теперь можно отключить закрепленные диалоги через настройки системы в авто. Кроме этого, анимации при нажатии кнопок и открытии меню стали визуально более плавными.

К изменениям в iOS 26.2 beta 2 добавляются обновления, которые уже были замечены в первой бета-версии. Среди них — пересмотренная система Sleep Score для отслеживания сна. Самую высокую оценку "Excellent" заменяет категория "Very High", а диапазоны для каждого уровня пересматриваются после критики пользователей относительно слишком широких и "слишком положительных" оценок.

Apple также совершенствует приложение Podcasts с помощью ИИ. Начиная с iOS 26.2, программа сможет автоматически создавать разделы эпизодов, добавлять ссылки на упомянутые подкасты и собирать ссылки на шоу в одном месте.

Еще одно важное изменение касается функции Live Translation в AirPods. Apple подтверждает, что поддержка Live Translation для наушников появится в странах Европейского Союза в декабре — вероятно, именно тогда стабильная iOS 26.2 выйдет из бета-статуса.

На экране блокировки Apple расширяет возможности Liquid Glass: появляется более выразительный ползунок, который регулирует прозрачность часов на Lock Screen, и эта опция теперь работает со всеми вариантами шрифтов.

Обновленная регулировка прозрачности часов в iOS 26.2 beta 2. Фото: 9to5Mac

Наконец, в Reminders появляется поддержка сигналов будильника и таймеров. В iOS 26.2 можно настроить срабатывание будильника для особо срочных напоминаний, причем такие оповещения способны обходить режимы Focus, предоставляя значительно более высокий уровень внимания, чем повторяющиеся или "Time Sensitive" оповещения.

Напомним, в iOS 26 появилась новая опция, которая блокирует внезапный "перехват" звука сторонними Bluetooth-устройствами — в частности автомобильными системами. Благодаря этому пользователь может оставить воспроизведение именно в своих наушниках, не позволяя iPhone автоматически переключать аудио.

Также мы писали, что обновления iOS 26.1 и iPadOS 26.1 сфокусированы на усилении безопасности: Apple устранила десятки уязвимостей и укрепила защиту персональных данных. Это один из самых весомых пакетов исправлений за последние месяцы, который компания советует установить всем пользователям без исключения.