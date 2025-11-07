Видео
iOS 26 решила старую проблему AirPods — что изменилось

iOS 26 решила старую проблему AirPods — что изменилось

Дата публикации 7 ноября 2025 10:34
обновлено: 10:20
iOS 26 получила новую опцию для AirPods — как остановить автоматическое переключение звука
На столе кейс с беспроводными наушниками Apple AirPods. Фото: Unsplash

Новая опция в iOS 26 позволяет остановить внезапный "перехват" звука другими Bluetooth-динамиками — в частности автомобильными. Пользователи могут сохранить воспроизведение именно в наушниках, не давая iPhone автоматически переключать аудио.

Об этом пишет 9to5Mac.

Читайте также:

Как работает функция "Сохранять звук в наушниках" и где ее найти

Многие владельцы AirPods и других Bluetooth-наушников сталкивались с ситуацией, когда без каких-либо действий звук внезапно переходил на другую колонку — например, на аудиосистему в авто. В iOS 26 появился переключатель, который блокирует такое автопереключение: опция "Сохранять звук в наушниках" позволяет оставить аудио именно в гарнитуре. По умолчанию она выключена, поэтому включить ее можно на iPhone так: откройте "Настройки" — "Общие" — "AirPlay и Continuity" — активируйте "Сохранять звук в наушниках".

Функция сохранения звука в AirPods
Функция хранения звука в наушниках AirPods в iOS 26. Фото: 9to5Mac

Решение простое, но закрывает многолетнее неудобство. Оно оставляет выбор пользователю: тем, кому нравилось автопереключение, ничего менять не нужно; другие могут зафиксировать звук в наушниках. Вероятно, новая опция также подходит к поддержке автоматического переключения CarPlay. На той же странице AirPlay и Continuity пользователи управляют тем, как iPhone реагирует на соседние устройства — от автомобиля и Mac до HomePod и Bluetooth-колонок.

Напомним, владельцы AirPods Pro 3 жалуются на боль, раздражение кожи и даже кровотечения после обычного ношения наушников. Часть пользователей подозревает, что причина кроется в новом датчике измерения пульса, тогда как Apple отрицает наличие технической проблемы и не признает ее официально.

Также мы писали, что на iPhone и iPad можно подключить две пары наушников AirPods одновременно, чтобы слушать музыку или просматривать фильм вдвоем. Каждый пользователь имеет отдельное управление громкостью и режимом звучания, что делает совместное прослушивание удобным и комфортным.

Apple iOS наушники AirPods функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
