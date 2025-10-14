Видео
Дата публикации 14 октября 2025 12:32
Как подключить две пары AirPods к iPhone — пошаговая инструкция
Наушники AirPods рядом со смартфоном Apple iPhone. Фото: Unsplash

На iPhone и iPad можно одновременно подключить две пары наушников и слушать звук с одного устройства вдвоём. Каждый слушатель управляет собственной громкостью и, при необходимости, режимом прослушивания.

О том, как это сделать, пишет ZDNET.

Читайте также:

Как подключить две пары AirPods к iPhone одновременно

Apple поддерживает совместный доступ к аудио: одна пара AirPods (или совместимых Beats) уже подключена к iPhone или iPad, а вторая присоединяется временно для совместного прослушивания. Функция работает с AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, а также с совместимыми моделями Beats вроде Beats Fit Pro или Powerbeats Pro. Каждый пользователь может настраивать свою громкость, а в случае AirPods Pro или Max — еще и выбирать режим прослушивания.

Для этого понадобится поддерживаемый iPhone или iPad и две пары совместимых наушников. Убедитесь, что обе пары заряжены и рядом с устройством.

Подключите свои AirPods к iPhone

Откройте кейс AirPods возле iPhone или iPad, дождитесь анимации настройки, коснитесь "Подключить", а затем "Готово". После этого значок AirPods появится в виджете "Выполняется" в "Управлении".

Поделитесь аудио со второй парой

Включите любой контент на iPhone (видео или музыку). Откройте "Пункт управления", в виджете "Выполняется" коснитесь значка ваших AirPods, далее — кнопки "Совместный доступ к аудио" (значок с двумя силуэтами в круге). Пусть второй человек поднесет свои AirPods или Beats к вашему устройству; если их не видно, откройте их зарядный кейс рядом с iPhone.

Когда появится запрос, выберите "Предоставить совместный доступ к аудио". При необходимости удерживайте кнопку на задней части кейса, чтобы завершить сопряжение. На экране появится подтверждение, что второй слушатель подключился.

Настройте громкость и режимы

Откройте "Пункт управления" и зажмите ползунок громкости: появятся два отдельных регулятора — для каждой пары наушников. Если используете AirPods Pro, AirPods Max или AirPods 4, внизу экрана громкости доступен "Режим прослушивания": выберите "Активное шумоподавление", "Прозрачность" или "Выключено".

Завершите совместное прослушивание

Когда закончите, откройте "Пункт управления", снова коснитесь кнопки "Совместный доступ к аудио" и отсоедините наушники друга. Воспроизведение продолжится только через ваши AirPods.

Напомним, специалисты iFixit провели разборку наушников Apple AirPods Pro 3 и пришли к выводу, что их практически невозможно отремонтировать. Устройства получили 0 из 10 баллов за ремонтопригодность — аккумуляторы внутри корпуса невозможно заменить без повреждения компонентов, а конструкция полностью затрудняет любое вмешательство.

Также мы писали, что владельцы некоторых моделей AirPods получили новую функцию Live Translation — инструмент для перевода речи в реальном времени. В то же время из-за особенностей регулирования данных в Евросоюзе эта опция пока не будет доступна миллионам пользователей в странах ЕС.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
