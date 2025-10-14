Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Слухайте удвох — як під'єднати дві пари AirPods до одного iPhone

Слухайте удвох — як під'єднати дві пари AirPods до одного iPhone

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 12:32
Як під'єднати дві пари AirPods до iPhone — покрокова інструкція
Навушники AirPods поруч зі смартфоном Apple iPhone. Фото: Unsplash

На iPhone та iPad можна одночасно під'єднати дві пари навушників і слухати звук з одного пристрою удвох. Кожен слухач керує власною гучністю й, за потреби, режимом прослуховування.

Про те, як це зробити, пише ZDNET.

Реклама
Читайте також:

Як під'єднати дві пари AirPods до iPhone одночасно

Apple підтримує спільний доступ до аудіо: одна пара AirPods (або сумісних Beats) вже під'єднана до iPhone чи iPad, а друга приєднується тимчасово для спільного прослуховування. Функція працює з AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, а також із сумісними моделями Beats на кшталт Beats Fit Pro чи Powerbeats Pro. Кожен користувач може налаштовувати свою гучність, а у випадку AirPods Pro чи Max — ще й обирати режим прослуховування.

Для цього знадобиться підтримуваний iPhone або iPad і дві пари сумісних навушників. Переконайтеся, що обидві пари заряджені та поруч із пристроєм.

Під'єднайте свої AirPods до iPhone

Відкрийте кейс AirPods біля iPhone або iPad, дочекайтеся анімації налаштування, торкніться "Під'єднати", а потім "Готово". Після цього значок AirPods з'явиться у віджеті "Виконується" в "Пункті керування".

Поділіться аудіо з другою парою

Увімкніть будь-який контент на iPhone (відео чи музику). Відкрийте "Пункт керування", у віджеті "Виконується" торкніться значка ваших AirPods, далі — кнопки "Спільний доступ до аудіо" (значок із двома силуетами в колі). Нехай друга людина піднесе свої AirPods або Beats до вашого пристрою; якщо їх не видно, відкрийте їхній зарядний кейс поруч з iPhone.

Коли з'явиться запит, оберіть "Надати спільний доступ до аудіо". За потреби утримуйте кнопку на задній частині кейса, щоб завершити сполучення. На екрані з'явиться підтвердження, що другий слухач під'єднався.

Налаштуйте гучність і режими

Відкрийте "Пункт керування" та затисніть повзунок гучності: з'являться два окремі регулятори — для кожної пари навушників. Якщо використовуєте AirPods Pro, AirPods Max або AirPods 4, унизу екрана гучності доступний "Режим прослуховування": оберіть "Активне шумопоглинання", "Прозорість" або "Вимкнено".

Завершіть спільне прослуховування

Коли закінчите, відкрийте "Пункт керування", знову торкніться кнопки "Спільний доступ до аудіо" та від'єднайте навушники друга. Відтворення продовжиться лише через ваші AirPods.

Нагадаємо, фахівці iFixit провели розбирання навушників Apple AirPods Pro 3 і дійшли висновку, що їх практично неможливо відремонтувати. Пристрої отримали 0 із 10 балів за ремонтопридатність — акумулятори всередині корпусу неможливо замінити без пошкодження компонентів, а конструкція повністю ускладнює будь-яке втручання.

Також ми писали, що власники деяких моделей AirPods отримали нову функцію Live Translation — інструмент для перекладу мовлення в реальному часі. Водночас через особливості регулювання даних у Євросоюзі ця опція поки не буде доступною мільйонам користувачів у країнах ЄС.

музика Apple iPhone навушники AirPods функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації