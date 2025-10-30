AirPods Pro 3 вредят здоровью — в сети жалуются на порезы и кровотечения из ушей (фото)

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3. Фото: кадр из видео/YouTube

Владельцы AirPods Pro 3 описывают боль, порезы и кровотечения после обычного использования наушников. Часть пользователей связывает это с новым датчиком измерения пульса, тогда как Apple, по их словам, настаивает, что проблемы нет.

Об этом пишет Headphonesty.

Реклама

Читайте также:

Что рассказывают пользователи и как реагирует Apple

Шаблон одинаковых повреждений стал настолько заметным, что его уже сложно списать на случайность. На Reddit десятки владельцев AirPods Pro 3 делятся историями — от незначительного раздражения до порезов, которые требовали медицинской помощи. Пользователь Lyao1235 опубликовал фото с кровотечением из левого уха после длительного путешествия; перед снятием наушника он почувствовал давление внутри уха.

Другое сообщение от brandonmp описывает симметричные ранки на обоих ушах. Многие сначала воспринимали дискомфорт как прыщ или раздражение кожи, но впоследствии находили идентичные ранки у входа в ушной канал и в области козелка — небольшого хрящика возле отверстия. Некоторые замечали небольшие уплотнения или следы крови после того, как наушник случайно выскальзывал.

В комментариях медработник назвал такие повреждения "травмами от давления второй степени", которые возникают, когда постоянное давление ограничивает кровоснабжение в одной точке. Показательно, что даже 10 минут подбора посадки иногда не снимали боли и давления. И хотя случаи до сих пор относительно редки, пользователи отмечают: с AirPods Pro 2 подобное случалось реже, а одинаковое расположение травм у людей с разными размерами амбушюр намекает не на индивидуальное несоответствие, а на потенциальную "точку давления" в конструкции.

Многие указывают на новый датчик измерения сердечного ритма как на источник проблем. Черный круглый элемент на внутренней части каждого наушника прижимается к стенке канала и часто упирается в заднюю часть козелка. По описаниям, это создает стабильную точку давления, которая не меняется с изменением размера насадок. В то же время опыт отличается: у кого-то поверхность кажется вполне гладкой и не вызывает дискомфорта даже во сне, а другие чувствуют легкое углубление или шероховатость под пальцем именно там, где появляется локальная боль или порезы.

Напомним, что зима в Украине испытывает не только людей, но и технику. Резкое охлаждение влияет на работу аккумуляторов, поэтому iPhone может внезапно выключаться под открытым небом, даже с высоким уровнем заряда. Это привычная ситуация, с которой ежегодно сталкиваются тысячи пользователей, ведь литий-ионные батареи особенно чувствительны к низким температурам.

Также мы писали, что после обновления до iOS 26 владельцы iPhone начали сообщать об ошибочных срабатываниях клавиатуры. Во время набора текста система иногда распознает прикосновения неправильно, создавая случайные ошибки даже с выключенной автозаменой.