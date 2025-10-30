Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Пользователи AirPods Pro 3 жалуются на кровь из ушей — фото

Пользователи AirPods Pro 3 жалуются на кровь из ушей — фото

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 10:34
обновлено: 11:00
AirPods Pro 3 вредят здоровью — в сети жалуются на порезы и кровотечения из ушей (фото)
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3. Фото: кадр из видео/YouTube

Владельцы AirPods Pro 3 описывают боль, порезы и кровотечения после обычного использования наушников. Часть пользователей связывает это с новым датчиком измерения пульса, тогда как Apple, по их словам, настаивает, что проблемы нет.

Об этом пишет Headphonesty.

Реклама
Читайте также:

Что рассказывают пользователи и как реагирует Apple

Шаблон одинаковых повреждений стал настолько заметным, что его уже сложно списать на случайность. На Reddit десятки владельцев AirPods Pro 3 делятся историями — от незначительного раздражения до порезов, которые требовали медицинской помощи. Пользователь Lyao1235 опубликовал фото с кровотечением из левого уха после длительного путешествия; перед снятием наушника он почувствовал давление внутри уха.

Другое сообщение от brandonmp описывает симметричные ранки на обоих ушах. Многие сначала воспринимали дискомфорт как прыщ или раздражение кожи, но впоследствии находили идентичные ранки у входа в ушной канал и в области козелка — небольшого хрящика возле отверстия. Некоторые замечали небольшие уплотнения или следы крови после того, как наушник случайно выскальзывал.

В комментариях медработник назвал такие повреждения "травмами от давления второй степени", которые возникают, когда постоянное давление ограничивает кровоснабжение в одной точке. Показательно, что даже 10 минут подбора посадки иногда не снимали боли и давления. И хотя случаи до сих пор относительно редки, пользователи отмечают: с AirPods Pro 2 подобное случалось реже, а одинаковое расположение травм у людей с разными размерами амбушюр намекает не на индивидуальное несоответствие, а на потенциальную "точку давления" в конструкции.

Многие указывают на новый датчик измерения сердечного ритма как на источник проблем. Черный круглый элемент на внутренней части каждого наушника прижимается к стенке канала и часто упирается в заднюю часть козелка. По описаниям, это создает стабильную точку давления, которая не меняется с изменением размера насадок. В то же время опыт отличается: у кого-то поверхность кажется вполне гладкой и не вызывает дискомфорта даже во сне, а другие чувствуют легкое углубление или шероховатость под пальцем именно там, где появляется локальная боль или порезы.

Напомним, что зима в Украине испытывает не только людей, но и технику. Резкое охлаждение влияет на работу аккумуляторов, поэтому iPhone может внезапно выключаться под открытым небом, даже с высоким уровнем заряда. Это привычная ситуация, с которой ежегодно сталкиваются тысячи пользователей, ведь литий-ионные батареи особенно чувствительны к низким температурам.

Также мы писали, что после обновления до iOS 26 владельцы iPhone начали сообщать об ошибочных срабатываниях клавиатуры. Во время набора текста система иногда распознает прикосновения неправильно, создавая случайные ошибки даже с выключенной автозаменой.

здоровье Apple проблемы жалобы наушники AirPods
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации