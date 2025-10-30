AirPods Pro 3 шкодять здоров'ю — у мережі скаржаться на порізи та кровотечі з вух (фото)

Бездротові навушники Apple AirPods Pro 3. Фото: кадр з відео/YouTube

Власники AirPods Pro 3 описують біль, порізи та кровотечі після звичайного використання навушників. Частина користувачів пов'язує це з новим датчиком вимірювання пульсу, тоді як Apple, за їхніми словами, наполягає, що проблеми немає.

Що розповідають користувачі та як реагує Apple

Шаблон однакових ушкоджень став настільки помітним, що його вже складно списати на випадковість. На Reddit десятки власників AirPods Pro 3 діляться історіями — від незначного подразнення до порізів, які потребували медичної допомоги. Користувач Lyao1235 опублікував фото з кровотечею з лівого вуха після тривалої подорожі; перед зняттям навушника він відчув тиск усередині вуха.

Інший допис від brandonmp описує симетричні ранки на обох вухах. Чимало людей спершу сприймали дискомфорт як прищ чи подразнення шкіри, але згодом знаходили ідентичні ранки біля входу у вушний канал і в ділянці козелка — невеликого хрящика біля отвору. Дехто помічав невеликі ущільнення або сліди крові після того, як навушник випадково вислизав.

У коментарях медпрацівник назвав такі ушкодження "травмами від тиску другого ступеня", які виникають, коли постійний тиск обмежує кровопостачання в одній точці. Показово, що навіть 10 хвилин підбору посадки інколи не знімали болю та тиску. І хоча випадки досі відносно рідкі, користувачі відзначають: з AirPods Pro 2 подібне траплялося рідше, а однакове розташування травм у людей з різними розмірами амбушур натякає не на індивідуальну невідповідність, а на потенційну "точку тиску" в конструкції.

Багато хто вказує на новий датчик вимірювання серцевого ритму як на джерело проблем. Чорний круглий елемент на внутрішній частині кожного навушника притискається до стінки каналу й часто впирається у задню частину козелка. За описами, це створює стабільну точку тиску, яка не змінюється зі зміною розміру насадок. Водночас досвід відрізняється: у когось поверхня здається цілком гладкою і не викликає дискомфорту навіть уві сні, а інші відчувають легке заглиблення чи шорсткість під пальцем саме там, де з'являється локальний біль або порізи.

