Україна
Головна Технології iOS 26 розв'язала стару проблему AirPods — що змінилося

iOS 26 розв'язала стару проблему AirPods — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 10:34
Оновлено: 10:20
iOS 26 отримала нову опцію для AirPods — як зупинити автоматичне перемикання звуку
На столі кейс з бездротовими навушниками Apple AirPods. Фото: Unsplash

Нова опція в iOS 26 дозволяє зупинити раптове "перехоплення" звуку іншими Bluetooth-динаміками — зокрема автомобільними. Користувачі можуть зберегти відтворення саме у навушниках, не даючи iPhone автоматично перемикати аудіо.

Про це пише 9to5Mac.

Читайте також:

Як працює функція "Зберігати звук у навушниках" і де її знайти

Багато власників AirPods та інших Bluetooth-навушників стикалися з ситуацією, коли без будь-яких дій звук раптово переходив на іншу колонку — наприклад, на аудіосистему в авто. В iOS 26 з'явився перемикач, який блокує таке автоперемикання: опція "Зберігати звук у навушниках" дає змогу залишити аудіо саме у гарнітурі. За замовчуванням вона вимкнена, тож увімкнути її можна на iPhone так: відкрийте "Налаштування" — "Загальні" — "AirPlay і Continuity" — активуйте "Зберігати звук у навушниках".

Функция сохранения звука в AirPods
Функція зберігання звуку у навушниках AirPods в iOS 26. Фото: 9to5Mac

Рішення просте, але закриває багаторічну незручність. Воно залишає вибір користувачеві: тим, кому подобалося автоперемикання, нічого змінювати не потрібно; інші можуть зафіксувати звук у навушниках. Імовірно, нова опція також пасує до підтримки автоматичного перемикання CarPlay. На тій самій сторінці AirPlay і Continuity користувачі керують тим, як iPhone реагує на сусідні пристрої — від автомобіля та Mac до HomePod і Bluetooth-колонок.

Нагадаємо, власники AirPods Pro 3 скаржаться на біль, подразнення шкіри та навіть кровотечі після звичайного носіння навушників. Частина користувачів підозрює, що причина криється у новому датчику вимірювання пульсу, тоді як Apple заперечує наявність технічної проблеми й не визнає її офіційно.

Також ми писали, що на iPhone та iPad можна під'єднати дві пари навушників AirPods одночасно, аби слухати музику або переглядати фільм удвох. Кожен користувач має окреме керування гучністю та режимом звучання, що робить спільне прослуховування зручним і комфортним.

Apple iOS навушники AirPods функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
