Apple уже работает над iOS 27 — какие 3 ключевые функции получит обновление

В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Apple готовит масштабное обновление Apple Intelligence в следующей версии iOS, которое коснется Siri, поиска и здоровья. По данным инсайдера Марка Гурмана, эти изменения должны углубить персонализацию и сделать взаимодействие с iPhone более естественным.

Об этом пишет Bloomberg.

Пока компания завершает iOS 26.4 с заметным апдейтом Siri, инженеры уже закладывают основу для следующего этапа Apple Intelligence — сочетание локальной обработки данных, генеративных моделей и персональных инструментов на самом устройстве.

Обновленная Siri

Голосовой ассистент получит переработанный интерфейс и визуальный стиль. Цель — сделать взаимодействие более "человечным" и интуитивным, чтобы пользователь чувствовал поддержку полноценного цифрового помощника, а не просто программы.

Веб-поиск с ИИ

В системе появится новый поиск на базе генеративного искусственного интеллекта: вместо простого списка ссылок он будет формировать готовые ответы, анализируя содержимое сайтов и подбирая наиболее релевантную информацию.

ИИ-агент для здоровья

В приложении "Здоровье" планируют отдельный сервис Health+, который будет анализировать данные пользователя и помогать управлять физическим и эмоциональным состоянием. Ассистент сможет советовать питание, тренировки и режим сна.

Эти возможности должны стать частью более глубокой интеграции искусственного интеллекта в экосистему Apple. Первые шаги ожидаются уже в iOS 26.4 — именно они покажут, насколько компании удалось продвинуться в реализации Apple Intelligence перед масштабным скачком в iOS 27.

Напомним, в обновлении iOS 26.1 появился новый способ выключения будильника — "slide to stop". Он призван уменьшить количество случайных нажатий, которые случались при пробуждении. Визуально этот элемент напоминает культовый ползунок "slide to unlock", украшавший экраны iPhone с 2007 по 2016 год.

Также мы писали, что обновление iOS 26 не делает революционных изменений, однако добавляет множество мелких, но действительно полезных усовершенствований. Именно эти детали, которые легко не заметить при первом запуске, делают пользование iPhone комфортнее, быстрее и более продуманным в мелочах.