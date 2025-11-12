Apple вже працює над iOS 27 — які 3 ключові функції отримає оновлення

В руках смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Apple готує масштабне оновлення Apple Intelligence в наступній версії iOS, яке торкнеться Siri, пошуку та здоров'я. За даними інсайдера Марка Гурмана, ці зміни мають поглибити персоналізацію та зробити взаємодію з iPhone природнішою.

Три ключові нововведення Apple Intelligence в iOS 27

Поки компанія завершує iOS 26.4 із помітним апдейтом Siri, інженери вже закладають основу для наступного етапу Apple Intelligence — поєднання локальної обробки даних, генеративних моделей і персональних інструментів на самому пристрої.

Оновлена Siri

Голосовий асистент отримає перероблений інтерфейс і візуальний стиль. Мета — зробити взаємодію більш "людяною" та інтуїтивною, аби користувач відчував підтримку повноцінного цифрового помічника, а не просто програми.

Вебпошук з ШІ

У системі з'явиться новий пошук на базі генеративного штучного інтелекту: замість простого списку посилань він формуватиме готові відповіді, аналізуючи вміст сайтів і добираючи найрелевантнішу інформацію.

ШІ-агент для здоров'я

В додатку "Здоров'я" планують окремий сервіс Health+, який аналізуватиме дані користувача та допомагатиме керувати фізичним і емоційним станом. Асистент зможе радити харчування, тренування та режим сну.

Ці можливості мають стати частиною глибшої інтеграції штучного інтелекту в екосистему Apple. Перші кроки очікуються вже в iOS 26.4 — саме вони покажуть, наскільки компанії вдалося просунутися в реалізації Apple Intelligence перед масштабним стрибком в iOS 27.

Нагадаємо, в оновленні iOS 26.1 з'явився новий спосіб вимкнення будильника — "slide to stop". Він покликаний зменшити кількість випадкових натискань, які траплялися при пробудженні. Візуально цей елемент нагадує культовий повзунок "slide to unlock", що прикрашав екрани iPhone з 2007 по 2016 рік.

Також ми писали, що оновлення iOS 26 не робить революційних змін, проте додає безліч дрібних, але справді корисних удосконалень. Саме ці деталі, які легко не помітити під час першого запуску, роблять користування iPhone комфортнішим, швидшим і більш продуманим у дрібницях.