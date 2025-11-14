iOS 26.2 Beta 2 вже доступна для встановлення на iPhone — які функції з'явилися

Оновлення до iOS 26.2 Beta 2 на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple продовжує тестувати наступне оновлення iPhone: iOS 26.2 beta 2 вже доступна користувачам програми тестування. Попри невеликий номер версії, друга бета містить помітні зміни.

Про це пише 9to5Mac.

Що змінилося в iOS 26.2 beta 2

Друга бета iOS 26.2, яка вийшла 12 листопада 2025 року, приносить оновлення застосунку Games. У ньому з'явилися сортування та фільтри для бібліотеки, покращена навігація за допомогою контролера, а також оновлення рахунку в реальному часі під час відтворення ігор.

Оновлений застосунок Games в iOS 26.2 beta 2. Фото: 9to5Mac

Застосунок Measure отримав оновлений вигляд: вбудований рівень тепер використовує дизайн Liquid Glass. У CarPlay з'явилася ще одна опція для Messages — тепер можна вимкнути закріплені діалоги через налаштування системи в авто. Окрім цього, анімації при натисканні кнопок і відкритті меню стали візуально плавнішими.

До змін в iOS 26.2 beta 2 додаються оновлення, які вже були помічені в першій бета-версії. Серед них — переглянута система Sleep Score для відстеження сну. Найвищу оцінку "Excellent" замінює категорія "Very High", а діапазони для кожного рівня переглядаються після критики користувачів щодо надто широких і "занадто позитивних" оцінок.

Apple також вдосконалює застосунок Podcasts за допомогою ШІ. Починаючи з iOS 26.2, програма зможе автоматично створювати розділи епізодів, додавати посилання на згадані подкасти та збирати посилання на шоу в одному місці.

Ще одна важлива зміна стосується функції Live Translation в AirPods. Apple підтверджує, що підтримка Live Translation для навушників з'явиться в країнах Європейського Союзу в грудні — ймовірно, саме тоді стабільна iOS 26.2 вийде з бета-статусу.

На екрані блокування Apple розширює можливості Liquid Glass: з'являється більш виразний повзунок, який регулює прозорість годинника на Lock Screen, і ця опція тепер працює з усіма варіантами шрифтів.

Оновлене регулювання прозорості годинника в iOS 26.2 beta 2. Фото: 9to5Mac

Нарешті, у Reminders з'являється підтримка сигналів будильника й таймерів. В iOS 26.2 можна налаштувати спрацювання будильника для особливо термінових нагадувань, причому такі оповіщення здатні обходити режими Focus, надаючи значно вищий рівень уваги, ніж повторювані або "Time Sensitive" сповіщення.

Нагадаємо, в iOS 26 з'явилася нова опція, яка блокує раптове "перехоплення" звуку сторонніми Bluetooth-пристроями — зокрема автомобільними системами. Завдяки цьому користувач може залишити відтворення саме у своїх навушниках, не дозволяючи iPhone автоматично перемикати аудіо.

Також ми писали, що оновлення iOS 26.1 та iPadOS 26.1 сфокусовані на посиленні безпеки: Apple усунула десятки вразливостей та зміцнила захист персональних даних. Це один із найвагоміших пакетів виправлень за останні місяці, який компанія радить встановити всім користувачам без винятку.