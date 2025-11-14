Відео
Головна Технології Apple випустила iOS 26.2 Beta 2 — які функції з'явилися

Apple випустила iOS 26.2 Beta 2 — які функції з'явилися

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 11:41
Оновлено: 11:20
iOS 26.2 Beta 2 вже доступна для встановлення на iPhone — які функції з'явилися
Оновлення до iOS 26.2 Beta 2 на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple продовжує тестувати наступне оновлення iPhone: iOS 26.2 beta 2 вже доступна користувачам програми тестування. Попри невеликий номер версії, друга бета містить помітні зміни.

Про це пише 9to5Mac.

Читайте також:

Що змінилося в iOS 26.2 beta 2

Друга бета iOS 26.2, яка вийшла 12 листопада 2025 року, приносить оновлення застосунку Games. У ньому з'явилися сортування та фільтри для бібліотеки, покращена навігація за допомогою контролера, а також оновлення рахунку в реальному часі під час відтворення ігор.

Обновленное приложение Games в iOS 26.2 beta 2
Оновлений застосунок Games в iOS 26.2 beta 2. Фото: 9to5Mac

Застосунок Measure отримав оновлений вигляд: вбудований рівень тепер використовує дизайн Liquid Glass. У CarPlay з'явилася ще одна опція для Messages — тепер можна вимкнути закріплені діалоги через налаштування системи в авто. Окрім цього, анімації при натисканні кнопок і відкритті меню стали візуально плавнішими.

До змін в iOS 26.2 beta 2 додаються оновлення, які вже були помічені в першій бета-версії. Серед них — переглянута система Sleep Score для відстеження сну. Найвищу оцінку "Excellent" замінює категорія "Very High", а діапазони для кожного рівня переглядаються після критики користувачів щодо надто широких і "занадто позитивних" оцінок.

Apple також вдосконалює застосунок Podcasts за допомогою ШІ. Починаючи з iOS 26.2, програма зможе автоматично створювати розділи епізодів, додавати посилання на згадані подкасти та збирати посилання на шоу в одному місці.

Ще одна важлива зміна стосується функції Live Translation в AirPods. Apple підтверджує, що підтримка Live Translation для навушників з'явиться в країнах Європейського Союзу в грудні — ймовірно, саме тоді стабільна iOS 26.2 вийде з бета-статусу.

На екрані блокування Apple розширює можливості Liquid Glass: з'являється більш виразний повзунок, який регулює прозорість годинника на Lock Screen, і ця опція тепер працює з усіма варіантами шрифтів.

Обновление прозрачности часов в iOS 26.2 beta 2
Оновлене регулювання прозорості годинника в iOS 26.2 beta 2. Фото: 9to5Mac

Нарешті, у Reminders з'являється підтримка сигналів будильника й таймерів. В iOS 26.2 можна налаштувати спрацювання будильника для особливо термінових нагадувань, причому такі оповіщення здатні обходити режими Focus, надаючи значно вищий рівень уваги, ніж повторювані або "Time Sensitive" сповіщення.

Нагадаємо, в iOS 26 з'явилася нова опція, яка блокує раптове "перехоплення" звуку сторонніми Bluetooth-пристроями — зокрема автомобільними системами. Завдяки цьому користувач може залишити відтворення саме у своїх навушниках, не дозволяючи iPhone автоматично перемикати аудіо.

Також ми писали, що оновлення iOS 26.1 та iPadOS 26.1 сфокусовані на посиленні безпеки: Apple усунула десятки вразливостей та зміцнила захист персональних даних. Це один із найвагоміших пакетів виправлень за останні місяці, який компанія радить встановити всім користувачам без винятку.

Apple iPhone iOS функції оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
