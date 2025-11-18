iPhone имеет скрытую функцию против укачивания в машине — как включить

Человек со смартфоном Apple iPhone в машине. Фото: Unsplash

Примерно треть людей в мире страдает от укачивания во время поездок в транспорте, особенно в автомобиле. Однако в iPhone есть малоизвестная функция, которая помогает значительно уменьшить тошноту и дискомфорт в дороге.

Об этом рассказала жительница Атланты Рэйчел в TikTok.

Как работают "Сигналы движения транспортного средства" в iPhone

Рэйчел случайно открыла на своем iPhone функцию, которая сделала для нее поездки в авто значительно комфортнее. В своем видео она назвала это открытие "революционным".

Она нашла настройку под названием "Сигналы движения транспортного средства" в меню "Универсальный доступ" — "Движение". После активации на краях экрана появляются едва заметные точки, которые синхронно реагируют на движение автомобиля — ускорение, повороты и торможение.

Эти визуальные подсказки помогают мозгу согласовать то, что видят глаза, с ощущением движения тела. Благодаря этому уменьшается конфликт между сигналами от вестибулярного аппарата и зрения, который и вызывает укачивание.

Функция появилась в iOS 17 и не мешает основному содержимому на экране — точки остаются ненавязчивыми и не перекрывают приложения или видео. Для пассажиров, которых часто укачивает, такая простая настройка может стать заметным облегчением в ежедневных поездках.

