Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Функция iPhone, уменьшающая укачивание в авто — как включить

Функция iPhone, уменьшающая укачивание в авто — как включить

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 11:41
обновлено: 12:14
iPhone имеет скрытую функцию против укачивания в машине — как включить
Человек со смартфоном Apple iPhone в машине. Фото: Unsplash

Примерно треть людей в мире страдает от укачивания во время поездок в транспорте, особенно в автомобиле. Однако в iPhone есть малоизвестная функция, которая помогает значительно уменьшить тошноту и дискомфорт в дороге.

Об этом рассказала жительница Атланты Рэйчел в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Как работают "Сигналы движения транспортного средства" в iPhone

Рэйчел случайно открыла на своем iPhone функцию, которая сделала для нее поездки в авто значительно комфортнее. В своем видео она назвала это открытие "революционным".

Она нашла настройку под названием "Сигналы движения транспортного средства" в меню "Универсальный доступ" — "Движение". После активации на краях экрана появляются едва заметные точки, которые синхронно реагируют на движение автомобиля — ускорение, повороты и торможение.

Эти визуальные подсказки помогают мозгу согласовать то, что видят глаза, с ощущением движения тела. Благодаря этому уменьшается конфликт между сигналами от вестибулярного аппарата и зрения, который и вызывает укачивание.

Функция появилась в iOS 17 и не мешает основному содержимому на экране — точки остаются ненавязчивыми и не перекрывают приложения или видео. Для пассажиров, которых часто укачивает, такая простая настройка может стать заметным облегчением в ежедневных поездках.

Напомним, Тим Кук может покинуть пост генерального директора Apple уже в следующем году, и совет директоров активно прорабатывает план передачи руководства. Наиболее вероятным преемником называют Джона Тернуса, старшего вице-президента Apple по аппаратной инженерии.

Также мы писали, что Apple продолжает тестировать следующее обновление системы для iPhone: iOS 26.2 beta 2 уже стала доступной участникам программы тестирования. Несмотря на скромный номер релиза, вторая бета предлагает ряд заметных изменений и усовершенствований.

здоровье Apple iPhone автомобиль функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации