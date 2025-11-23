Що означає новий значок у "Фото" на iOS 26 — просторові фото та як вони працюють

Кнопка "Просторова сцена" в галереї iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Після встановлення iOS 26 багато власників iPhone помітили в галереї новий маленький значок у правому верхньому куті фото. Піктограма з'являється на більшості знімків — не лише зроблених на iPhone — й одразу викликає питання, що вона означає.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як працює ця функція.

Як працює функція просторового фото

Шестикутний значок у куті знімка вказує на те, що фотографію можна перетворити на просторову. Йдеться про режим, який зберігає глибину сцени й створює м'який паралакс-ефект під час нахилу смартфона. За відчуттями це розвиток портретних фото та Live Photo, але з додатковою "об'ємністю" кадру.

Коли користувач натискає на кнопку просторової обробки, система аналізує зображення: відокремлює передній план і фон, визначає об'єкти, формує карту глибини, а потім розкладає кадр на кілька шарів. Завдяки цьому при перегляді створюється легке відчуття 3D, при тому, що жодних додаткових камер чи спеціальних екранів не потрібно.

В основі функції — багатошарова обробка, яка вже давно є у камері сучасних iPhone. Фото містять кілька рівнів даних, серед яких і інформація про глибину. Вбудовані нейромережі ділять знімок на плани та масштабують їх так, щоб верхні шари трохи перекривали нижні.

Створення паралакс-ефекту за допомогою обробки шарів фото. Фото: кадр з відео/YouTube

Далі в роботу включається гіроскоп: коли ви нахиляєте телефон у різні боки, шари "зміщуються", і з'являється ефект, ніби ви зазираєте трохи "за" об'єкти в кадрі. Найкраще це помітно на фото зі свіжих моделей iPhone, особливо Pro-лінійки з LiDAR, але працює не лише там.

Цікаво, що просторовими можна зробити й старі знімки. Навіть якщо фотографія знята без датчика глибини, iOS здатна самостійно "домалювати" потрібну структуру. У такому випадку результат може бути слабшим, адже шарування виконує не камера, а штучний інтелект, і якість залежить від того, наскільки вдало він розпізнає сцену. Втім, це означає, що ефект доступний навіть для фото з iPhone на iOS 18 і навіть з Android — система просто спробує їх обробити.

Якість просторового ефекту може відрізнятися й між знімками з одного iPhone. Найкращий вигляд він має на фото з хорошим освітленням і виразним переднім планом, хоча іноді випадкові кадри теж дають несподівано "об'ємний" результат.

Функція працює на всіх моделях iPhone, починаючи з iPhone 12. Старіші пристрої не підтримують її через обмеження продуктивності: створення карти глибини та розкладання кадру на шари потребують помітних обчислювальних ресурсів.

Щоб увімкнути просторовий режим, достатньо відкрити застосунок "Фото", вибрати потрібний знімок і натиснути на значок у правому верхньому куті. Після цього iOS автоматично сформує просторове фото, а переглядати його можна, просто нахиляючи смартфон — що сильніший нахил, то виразніший паралакс і відчуття глибини.

Нагадаємо, Apple продовжує тестувати чергове оновлення для iPhone: iOS 26.2 beta 2 вже стала доступною учасникам програми бета-тестування. Попри скромний номер релізу, друга тестова версія отримала кілька помітних удосконалень.

Також ми писали, що Apple готує масштабне оновлення Apple Intelligence у наступному випуску iOS — зміни торкнуться Siri, системи пошуку та функцій, пов'язаних зі здоров'ям. Ці нововведення мають зробити роботу смартфона більш персоналізованою та природною у взаємодії з користувачем.