Как сделать 3D-эффект для фото с новой функцией iOS 26 на iPhone

Дата публикации 23 ноября 2025 06:32
обновлено: 13:30
Что означает новый значок в "Фото" на iOS 26 — пространственные фото и как они работают
Кнопка "Пространственная сцена" в галерее iOS 26. Фото: кадр из видео/YouTube

После установки iOS 26 многие владельцы iPhone заметили в галерее новый маленький значок в правом верхнем углу фото. Пиктограмма появляется на большинстве снимков — не только сделанных на iPhone — и сразу вызывает вопросы, что она означает.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, как работает эта функция.

Как работает функция пространственного фото

Шестиугольный значок в углу снимка указывает на то, что фотографию можно превратить в пространственную. Речь идет о режиме, который сохраняет глубину сцены и создает мягкий параллакс-эффект при наклоне смартфона. По ощущениям это развитие портретных фото и Live Photo, но с дополнительной "объемностью" кадра.

Когда пользователь нажимает на кнопку пространственной обработки, система анализирует изображение: отделяет передний план и фон, определяет объекты, формирует карту глубины, а затем раскладывает кадр на несколько слоев. Благодаря этому при просмотре создается легкое ощущение 3D, при том, что никаких дополнительных камер или специальных экранов не требуется.

В основе функции — многослойная обработка, которая уже давно есть в камере современных iPhone. Фото содержат несколько уровней данных, среди которых и информация о глубине. Встроенные нейросети делят снимок на планы и масштабируют их так, чтобы верхние слои немного перекрывали нижние.

Создание параллакс-эффекта в iPhone
Создание параллакс-эффекта с помощью обработки слоев фото. Фото: кадр из видео/YouTube

Далее в работу включается гироскоп: когда вы наклоняете телефон в разные стороны, слои "смещаются", и появляется эффект, будто вы заглядываете немного "за" объекты в кадре. Лучше всего это заметно на фото со свежих моделей iPhone, особенно Pro-линейки с LiDAR, но работает не только там.

Интересно, что пространственными можно сделать и старые снимки. Даже если фотография снята без датчика глубины, iOS способна самостоятельно "дорисовать" нужную структуру. В таком случае результат может быть слабее, ведь слоирование выполняет не камера, а искусственный интеллект, и качество зависит от того, насколько удачно он распознает сцену. Впрочем, это означает, что эффект доступен даже для фото с iPhone на iOS 18 и даже с Android — система просто попытается их обработать.

Качество пространственного эффекта может отличаться и между снимками с одного iPhone. Лучше всего он выглядит на фото с хорошим освещением и выразительным передним планом, хотя иногда случайные кадры тоже дают неожиданно "объемный" результат.

Функция работает на всех моделях iPhone, начиная с iPhone 12. Более старые устройства не поддерживают ее из-за ограничений производительности: создание карты глубины и разложение кадра на слои требуют заметных вычислительных ресурсов.

Чтобы включить пространственный режим, достаточно открыть приложение "Фото", выбрать нужный снимок и нажать на значок в правом верхнем углу. После этого iOS автоматически сформирует пространственное фото, а просматривать его можно, просто наклоняя смартфон — чем сильнее наклон, тем выразительнее параллакс и ощущение глубины.

Напомним, Apple продолжает тестировать очередное обновление для iPhone: iOS 26.2 beta 2 уже стала доступной участникам программы бета-тестирования. Несмотря на скромный номер релиза, вторая тестовая версия получила несколько заметных усовершенствований.

Также мы писали, что Apple готовит масштабное обновление Apple Intelligence в следующем выпуске iOS — изменения коснутся Siri, системы поиска и функций, связанных со здоровьем. Эти нововведения должны сделать работу смартфона более персонализированной и естественной во взаимодействии с пользователем.

