iPhone Air стремительно теряет цену — что стало причиной удешевления

В руках смартфон Apple iPhone Air. Фото: Unsplash

Новый iPhone Air показывает худшую динамику падения цены среди моделей Apple за последние годы: за десять недель после старта продаж некоторые версии потеряли почти половину своей стоимости. На этом фоне линейка iPhone 17 удерживает цену значительно лучше и даже опережает предыдущие поколения по сохранению стоимости на вторичном рынке.

Об этом пишет MacRumors.

Аналитики сервиса SellCell провели десятинедельное исследование, оценив динамику цен на новые iPhone на вторичном рынке. Они собрали данные о реальных предложениях трейд-ина от более чем 40 американских компаний-выкупщиков и сравнили средние цены с момента запуска с официальной стоимостью каждой модели. Все смартфоны в исследовании оценивались в состоянии "good", чтобы обеспечить корректное сравнение.

По результатам анализа, серия iPhone 17 в среднем подешевела на 34,6% за десять недель. Это даже лучше, чем прошлогодние показатели линейки iPhone 16, которая за аналогичный период потеряла около 39% стоимости. Лидером по сохранению цены остается iPhone 15: на десятой неделе после выхода его средняя амортизация составила 31,9%. Для сравнения, серия iPhone 14 демонстрировала обесценивание на уровне 36,6%.

Таблица падения цен на линейку iPhone 17. Фото: SellCell

На этом фоне iPhone Air выглядит значительно слабее. В среднем все конфигурации этой модели потеряли 44,3% первоначальной стоимости. Падение в зависимости от объема памяти колеблется от 40,3% до 47,7%, что делает iPhone Air худшей линейкой Apple за последние годы с точки зрения перепродажи. Больше всего упала в цене версия на 1 ТБ — SellCell называет ее самым слабым устройством во всей выборке. Подобно резкие проседания ранее фиксировались только у iPhone 14 Plus и отдельных конфигураций iPhone 13 mini в 2022 году.

Напомним, iPhone уже много лет удерживает звание одного из самых популярных гаджетов, но новые модели стоят минимум тысячу долларов. Канадский YouTube-блогер решил обойтись без официального магазина и проверить, возможно ли собрать полноценный iPhone из компонентов, заказанных на AliExpress, и при этом существенно сэкономить.

Также мы писали, что в ноябре рейтинг производительности iOS-устройств снова возглавили iPad Pro на чипах M5 и M4. Первая тройка практически не изменилась, а старшие модели iPad Pro продемонстрировали стабильно высокие результаты.