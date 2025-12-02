Видео
Названы лучшие устройства Apple в 2025 по версии пользователей

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 11:41
ТОП iOS-устройств ноября 2025 года — какие гаджеты Apple возглавили рейтинг
В руках смартфоны Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

В ноябре рейтинг производительности iOS-устройств снова возглавили iPad Pro на чипах M5 и M4. Тройка лидеров почти не изменилась, а старшие модели iPad Pro сохраняют преимущество по стабильности результатов.

Об этом говорится в отчете AnTuTu.

Читайте также:

Какие устройства Apple возглавили рейтинг AnTuTu

По сравнению с октябрем в ноябрьском рейтинге нет резких перестановок. iPad Pro 2025 с чипом M5 удерживает две первые позиции: 13-дюймовая версия снова первая, 11-дюймовая — вторая. Третье место получил iPad Pro 2024 (13"), который опередил 11-дюймовую модель 2024 года. Учитывая ежегодные обновления линейки, именно iPad Pro на M5 и M4, вероятно, еще долго будут оставаться в верхней части рейтинга.

Рейтинг устройств Apple в отчете AnTuTu за ноябрь 2025 года
Рейтинг устройств Apple в отчете AnTuTu за ноябрь 2025 года. Фото: AnTuTu

В октябре iPad Pro 6 с M2 незначительно опережал iPad Air 2025 с M3, теперь их места поменялись, тогда как другие позиции остались без изменений.

Среди смартфонов компании в рейтинг попали только iPhone 17 Pro Max, который возглавил шестую строчку, и iPhone 17 Pro на седьмой. Базовая модель iPhone 17 и прошлогодняя линейка iPhone 16 в список не попали.

Напомним, новая утечка по iPhone 17e свидетельствует, что более доступная модель получит более современный дизайн без массивной "челки" и может дебютировать уже в начале 2026 года. При этом смартфон сохранит часть упрощенных характеристик, чтобы оставаться дешевле стандартного iPhone 17.

Также мы писали, что в первые дни после перехода с Android на iPhone многие пользователи замечают, что знакомые приемы больше не работают. iOS иначе обращается с многозадачностью, обновлениями и памятью, поэтому устоявшиеся Android-привычки иногда не только не помогают, но и способны навредить устройству.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
