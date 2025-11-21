Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Apple готовит прорыв в 2026 году — чего ждать пользователям

Apple готовит прорыв в 2026 году — чего ждать пользователям

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 14:24
обновлено: 11:41
Будущее Siri в 2026 году — сможет ли Apple удержать свой импульс в гонке ИИ
Логотип компании Apple на фасаде магазина. Фото: Unsplash

Apple завершает 2025 год на подъеме и входит в 2026 год с ощутимой инерцией, несмотря на все трудности последних месяцев. Но главный вопрос для компании остается открытым: сможет ли она убедительно показать себя в эпоху ИИ — и решающим фактором здесь станет Siri.

Об этом пишет 9to5Mac.

Реклама
Читайте также:

Сохранится ли импульс Apple в 2026 году с выходом новой Siri

Вокруг Apple давно существует лагерь критиков, которые регулярно предсказывают компании упадок, но в 2025 году этот нарратив звучал особенно громко. В значительной степени из-за искусственного интеллекта. В течение года Apple отложила масштабные ИИ-обновления для Siri, частично отключила одну из спорных функций Apple Intelligence и находилась под давлением медиа и инвесторов, которые требовали доказать конкурентоспособность в новой ИИ-реальности.

Дополнительного риска добавили и угрозы со стороны американских тарифов, способных серьезно ударить по бизнесу. Впрочем, компании в основном удалось избежать их ощутимого влияния, тогда как ИИ по-прежнему остается большим вопросом. Именно от него зависит значительная часть импульса Apple в 2026 году.

Несмотря на реальные проблемы 2025 года, Apple входит в следующий год с неожиданно сильными позициями. iPhone 17 и 17 Pro показали очень высокие продажи, а праздничный квартал, по прогнозам, должен вырасти на 10-12% по сравнению с прошлогодним рекордом.

Если масштабное обновление Siri в iOS 26.4 действительно выйдет весной, как ожидается, и будет работать качественно, Apple автоматически станет победителем в сфере ИИ. Даже если компания не имеет таких же внутренних преимуществ в ИИ, как конкуренты, у нее есть iPhone, iPad и Mac — продукты, которые пользователи хорошо знают и любят, и это дает уникальный козырь.

Apple не обязательно должна обладать базовой технологией, которая стоит за Siri. Главное — чтобы ассистент обеспечил уровень умной помощи, которого хотят пользователи, и тогда компания выиграет по крайней мере в краткосрочной перспективе. Но если новая Siri снова подведет, вся нынешняя инерция резко остановится.

Apple слишком долго откладывала ИИ-улучшения Siri, и теперь должна показать действительно сильный результат. При поддержке Google, с ее моделью Gemini, шанс на это довольно высок. В любом случае именно успех или провал Siri способен определить главный нарратив Apple в 2026 году.

Напомним, Тим Кук может покинуть пост исполнительного директора Apple уже в следующем году, и совет директоров компании активно прорабатывает план передачи руководства. Наиболее вероятным преемником сейчас называют Джона Тернуса, старшего вице-президента Apple по аппаратной инженерии.

Также мы писали, что Apple отказалась от физического лотка для SIM-карты — и это стало не просто проявлением стремления к минимализму. Такой шаг ощутимо повлиял на повседневный опыт пользователей, повысил безопасность и даже улучшил автономность смартфонов благодаря изменению внутренней конструкции.

Apple Siri искусственный интеллект компании функции Google Gemini
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации