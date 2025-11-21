Будущее Siri в 2026 году — сможет ли Apple удержать свой импульс в гонке ИИ

Логотип компании Apple на фасаде магазина. Фото: Unsplash

Apple завершает 2025 год на подъеме и входит в 2026 год с ощутимой инерцией, несмотря на все трудности последних месяцев. Но главный вопрос для компании остается открытым: сможет ли она убедительно показать себя в эпоху ИИ — и решающим фактором здесь станет Siri.

Сохранится ли импульс Apple в 2026 году с выходом новой Siri

Вокруг Apple давно существует лагерь критиков, которые регулярно предсказывают компании упадок, но в 2025 году этот нарратив звучал особенно громко. В значительной степени из-за искусственного интеллекта. В течение года Apple отложила масштабные ИИ-обновления для Siri, частично отключила одну из спорных функций Apple Intelligence и находилась под давлением медиа и инвесторов, которые требовали доказать конкурентоспособность в новой ИИ-реальности.

Дополнительного риска добавили и угрозы со стороны американских тарифов, способных серьезно ударить по бизнесу. Впрочем, компании в основном удалось избежать их ощутимого влияния, тогда как ИИ по-прежнему остается большим вопросом. Именно от него зависит значительная часть импульса Apple в 2026 году.

Несмотря на реальные проблемы 2025 года, Apple входит в следующий год с неожиданно сильными позициями. iPhone 17 и 17 Pro показали очень высокие продажи, а праздничный квартал, по прогнозам, должен вырасти на 10-12% по сравнению с прошлогодним рекордом.

Если масштабное обновление Siri в iOS 26.4 действительно выйдет весной, как ожидается, и будет работать качественно, Apple автоматически станет победителем в сфере ИИ. Даже если компания не имеет таких же внутренних преимуществ в ИИ, как конкуренты, у нее есть iPhone, iPad и Mac — продукты, которые пользователи хорошо знают и любят, и это дает уникальный козырь.

Apple не обязательно должна обладать базовой технологией, которая стоит за Siri. Главное — чтобы ассистент обеспечил уровень умной помощи, которого хотят пользователи, и тогда компания выиграет по крайней мере в краткосрочной перспективе. Но если новая Siri снова подведет, вся нынешняя инерция резко остановится.

Apple слишком долго откладывала ИИ-улучшения Siri, и теперь должна показать действительно сильный результат. При поддержке Google, с ее моделью Gemini, шанс на это довольно высок. В любом случае именно успех или провал Siri способен определить главный нарратив Apple в 2026 году.

