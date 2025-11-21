Відео
Головна Технології Apple готує прорив у 2026 році — чого чекати користувачам

Apple готує прорив у 2026 році — чого чекати користувачам

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 14:24
Оновлено: 11:41
Майбутнє Siri у 2026 році — чи зможе Apple утримати свій імпульс у перегонах ШІ
Логотип компанії Apple на фасаді магазину. Фото: Unsplash

Apple завершує 2025 рік на підйомі й входить у 2026 рік із відчутною інерцією, попри всі труднощі останніх місяців. Та головне питання для компанії лишається відкритим: чи зможе вона переконливо показати себе в епосі ШІ — і вирішальним фактором тут стане Siri.

Про це пише 9to5Mac.

Читайте також:

Чи збережеться імпульс Apple у 2026 році з виходом нової Siri

Навколо Apple давно існує табір критиків, які регулярно пророкують компанії занепад, але у 2025 році цей наратив звучав особливо гучно. Значною мірою через штучний інтелект. Протягом року Apple відклала масштабні ШІ-оновлення для Siri, частково відключила одну зі спірних функцій Apple Intelligence і перебувала під тиском медіа та інвесторів, які вимагали довести конкурентоспроможність у новій ШІ-реальності.

Додаткового ризику додали й загрози з боку американських тарифів, здатних серйозно вдарити по бізнесу. Втім, компанії переважно вдалося уникнути їхнього відчутного впливу, тоді як ШІ й надалі залишається великим знаком питання. Саме від нього залежить значна частина імпульсу Apple у 2026 році.

Попри реальні проблеми 2025 року, Apple входить у наступний рік із несподівано сильними позиціями. iPhone 17 і 17 Pro показали дуже високі продажі, а святковий квартал, за прогнозами, має зрости на 10-12% порівняно з торішнім рекордом.

Якщо масштабне оновлення Siri в iOS 26.4 справді вийде навесні, як очікується, і працюватиме якісно, Apple автоматично стане переможцем у сфері ШІ. Навіть якщо компанія не має таких самих внутрішніх переваг у ШІ, як конкуренти, у неї є iPhone, iPad і Mac — продукти, які користувачі добре знають і люблять, і це дає унікальний козир.

Apple не обов'язково має володіти базовою технологією, яка стоїть за Siri. Головне — щоб асистент забезпечив рівень розумної допомоги, якого хочуть користувачі, і тоді компанія виграє принаймні в короткостроковій перспективі. Але якщо нова Siri знову підведе, вся нинішня інерція різко зупиниться.

Apple занадто довго відкладала ШІ-покращення Siri, тож тепер повинна показати справді сильний результат. За підтримки Google, з її моделлю Gemini, шанс на це доволі високий. У будь-якому разі саме успіх або провал Siri здатен визначити головний наратив Apple у 2026 році.

Нагадаємо, Тім Кук може залишити посаду виконавчого директора Apple вже наступного року, і рада директорів компанії активно опрацьовує план передачі керівництва. Найімовірнішим наступником нині називають Джона Тернуса, старшого віцепрезидента Apple з апаратної інженерії.

Також ми писали, що Apple відмовилася від фізичного лотка для SIM-картки — і це стало не просто проявом прагнення до мінімалізму. Такий крок відчутно вплинув на повсякденний досвід користувачів, підвищив безпеку та навіть покращив автономність смартфонів завдяки зміні внутрішньої конструкції.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
