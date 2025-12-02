Відео
Головна Технології Названо найкращі пристрої Apple у 2025 за версією користувачів

Названо найкращі пристрої Apple у 2025 за версією користувачів

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 11:41
ТОП iOS-пристроїв листопада 2025 року — які гаджети Apple очолили рейтинг
В руках смартфони Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

У листопаді рейтинг продуктивності iOS-пристроїв знову очолили iPad Pro на чипах M5 та M4. Трійка лідерів майже не змінилася, а старші моделі iPad Pro зберігають перевагу за стабільністю результатів.

Про це йдеться у звіті AnTuTu.

Читайте також:

Які пристрої Apple очолили рейтинг AnTuTu

Порівняно з жовтнем у листопадовому рейтингу немає різких перестановок. iPad Pro 2025 з чипом M5 утримує дві перші позиції: 13-дюймова версія знову перша, 11-дюймова — друга. Третє місце отримав iPad Pro 2024 (13"), який випередив 11-дюймову модель 2024 року. З огляду на щорічні оновлення лінійки, саме iPad Pro на M5 та M4, ймовірно, ще довго залишатимуться у верхній частині рейтингу.

Рейтинг устройств Apple в отчете AnTuTu за ноябрь 2025 года
Рейтинг пристроїв Apple у звіті AnTuTu за листопад 2025 року. Фото: AnTuTu

У жовтні iPad Pro 6 з M2 незначно випереджав iPad Air 2025 з M3, тепер їхні місця помінялися, тоді як інші позиції залишилися без змін.

Серед смартфонів компанії у рейтинг потрапили лише iPhone 17 Pro Max, який очолив шосту стрічку, та iPhone 17 Pro на сьомій. Базова модель iPhone 17 та тогорічна лінійка iPhone 16 у список не потрапили.

Нагадаємо, новий витік щодо iPhone 17e свідчить, що доступніша модель отримає сучасніший дизайн без масивного "чубчика" і може дебютувати вже на початку 2026 року. Водночас смартфон збереже частину спрощених характеристик, аби залишатися дешевшим за стандартний iPhone 17.

Також ми писали, що в перші дні після переходу з Android на iPhone багато користувачів помічають, що знайомі прийоми більше не працюють. iOS інакше поводиться з багатозадачністю, оновленнями та пам'яттю, тож усталені Android-звички інколи не лише не допомагають, а й здатні нашкодити пристрою.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
