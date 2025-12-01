Бюджетний iPhone 17e — який вигляд матиме новий пристрій Apple

В руках смартфон Apple iPhone 16e. Фото: кадр з відео/YouTube

Нова витік інформації про iPhone 17e вказує, що бюджетніша модель отримає більш сучасний дизайн без масивного "чубчика" та може вийти на ринок уже на початку 2026 року. При цьому смартфон збереже частину компромісів у характеристиках, щоб залишатися доступнішим за стандартний iPhone 17.

Про це пише Gizmochina.

Які зміни у дизайні отримає iPhone 17e

Згідно з концепт-рендерами, опублікованими на основі витоків, iPhone 17e зовні буде дуже схожий на спрощену, однокамерну версію стандартного iPhone 17. Головна зміна стосуватиметься передньої панелі: замість класичного широкого вирізу, як в iPhone 16e, смартфон отримає Dynamic Island. Таким чином Apple уніфікує візуальний стиль усіх актуальних моделей.

Оновлений зовнішній вигляд бюджетного iPhone 17e. Фото: MyDrivers

Оновлений зовнішній вигляд бюджетного iPhone 17e. Фото: MyDrivers 1 / 2



Водночас революції в екрані не очікується. Пристрій, ймовірно, збереже знайому 6,1-дюймову панель зі стандартною частотою оновлення 60 Гц, що підкреслює його статус доступнішого варіанту в лінійці.

За продуктивність iPhone 17e, за даними витоку, відповідатиме новий процесор Apple A19. Втім, щоб відрізнити його від старших моделей, у бюджетній версії можуть зменшити кількість графічних ядер.

Такий підхід орієнтований на користувачів, які досі користуються старими моделями на кшталт iPhone 11 і шукають надійне оновлення без переплати за флагман. Поєднання свіжого "заліза" та оптимізованого iOS має забезпечити плавну роботу смартфона протягом кількох років.

Окремий акцент робиться на камерах. Раніше повідомлялося, що фронтальна камера iPhone 17e отримає сенсор на 18 Мп і підтримку функції Center Stage, яка автоматично утримує користувача в центрі кадру під час відеодзвінків.

На тильній панелі очікується один 48-мегапіксельний ширококутний модуль. Така конфігурація має забезпечити помітний стрибок якості знімання для тих, хто переходить з базових моделей попередніх поколінь, зберігаючи при цьому простий і лаконічний дизайн.

Зміни торкнуться й внутрішньої начинки, пов'язаної зі зв'язком. Усередині iPhone 17e, за витоком, може з'явитися власний модем Apple C1 та бездротовий чип N1. Вони покликані підвищити швидкість передачі даних і покращити енергоефективність під час роботи в мережах.

Якщо ці характеристики підтвердяться, iPhone 17e стане помітно ближчим до флагманів за можливостями, зберігаючи при цьому статус більш доступної моделі та скорочуючи розрив між бюджетним і топовим сегментами в лінійці Apple.

Нагадаємо, Apple завершує 2025 рік на позитивній хвилі й входить у 2026 рік із відчутною інерцією, попри труднощі останніх місяців. Утім, головна інтрига для компанії лишається незмінною: чи зможе вона впевнено заявити про себе в епоху ШІ.

Також ми писали, що перший складаний смартфон Apple, за прогнозами аналітиків, може не вкластися у початковий графік релізу 2026 року. Компанія потребує додаткового часу, щоб фіналізувати конструктивні рішення та технічні параметри, зокрема такі критичні компоненти, як шарнір.