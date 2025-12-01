Видео
Появились рендеры iPhone 17e — что изменится в бюджетной модели

Появились рендеры iPhone 17e — что изменится в бюджетной модели

Ua en ru
Дата публикации 1 декабря 2025 10:34
Бюджетный iPhone 17e — как будет выглядеть новое устройство Apple
В руках смартфон Apple iPhone 16e. Фото: кадр из видео/YouTube

Новая утечка информации об iPhone 17e указывает, что более бюджетная модель получит более современный дизайн без массивной "челки" и может выйти на рынок уже в начале 2026 года. При этом смартфон сохранит часть компромиссов в характеристиках, чтобы оставаться доступнее стандартного iPhone 17.

Об этом пишет Gizmochina.

Читайте также:

Какие изменения в дизайне получит iPhone 17e

Согласно концепт-рендерам, опубликованным на основе утечек, iPhone 17e внешне будет очень похож на упрощенную, однокамерную версию стандартного iPhone 17. Главное изменение будет касаться передней панели: вместо классического широкого выреза, как в iPhone 16e, смартфон получит Dynamic Island. Таким образом Apple унифицирует визуальный стиль всех актуальных моделей.

  • Оновлений зовнішній вигляд бюджетного iPhone 17e
    Обновленный внешний вид бюджетного iPhone 17e. Фото: MyDrivers
  • Оновлений зовнішній вигляд бюджетного iPhone 17e
    Обновленный внешний вид бюджетного iPhone 17e. Фото: MyDrivers
1 / 2
  • Оновлений зовнішній вигляд бюджетного iPhone 17e
  • Оновлений зовнішній вигляд бюджетного iPhone 17e

В то же время революции в экране не ожидается. Устройство, вероятно, сохранит знакомую 6,1-дюймовую панель со стандартной частотой обновления 60 Гц, что подчеркивает его статус более доступного варианта в линейке.

За производительность iPhone 17e, по данным утечки, будет отвечать новый процессор Apple A19. Впрочем, чтобы отличить его от старших моделей, в бюджетной версии могут уменьшить количество графических ядер.

Такой подход ориентирован на пользователей, которые до сих пор пользуются старыми моделями вроде iPhone 11 и ищут надежное обновление без переплаты за флагман. Сочетание свежего "железа" и оптимизированной iOS должно обеспечить плавную работу смартфона в течение нескольких лет.

Отдельный акцент делается на камерах. Ранее сообщалось, что фронтальная камера iPhone 17e получит сенсор на 18 Мп и поддержку функции Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в центре кадра во время видеозвонков.

На тыльной панели ожидается один 48-мегапиксельный широкоугольный модуль. Такая конфигурация должна обеспечить заметный скачок качества съемки для тех, кто переходит с базовых моделей предыдущих поколений, сохраняя при этом простой и лаконичный дизайн.

Изменения коснутся и внутренней начинки, связанной со связью. Внутри iPhone 17e, по утечке, может появиться собственный модем Apple C1 и беспроводной чип N1. Они призваны повысить скорость передачи данных и улучшить энергоэффективность при работе в сетях.

Если эти характеристики подтвердятся, iPhone 17e станет заметно ближе к флагманам по возможностям, сохраняя при этом статус более доступной модели и сокращая разрыв между бюджетным и топовым сегментами в линейке Apple.

Напомним, Apple завершает 2025 год на позитивной волне и входит в 2026 год с ощутимой инерцией, несмотря на трудности последних месяцев. Впрочем, главная интрига для компании остается неизменной: сможет ли она уверенно заявить о себе в эпоху ИИ.

Также мы писали, что первый складной смартфон Apple, по прогнозам аналитиков, может не уложиться в первоначальный график релиза 2026 года. Компания нуждается в дополнительном времени, чтобы финализировать конструктивные решения и технические параметры, в частности такие критические компоненты как шарнир.

Автор:
Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
