Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Гетманцев розповів, скільки мінімально зароблятимуть вчителі

Гетманцев розповів, скільки мінімально зароблятимуть вчителі

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 11:00
Мінімальна зарплата вчителя — Гетманцев розсекретив суму у 2026 році
Гроші в руках. Фото: Unsplash

В Україні ухвалили Державний бюджет на 2026 рік, завдяки чому зарплати вчителів зростуть найближчим часом. Мінімальний посадовий оклад педагогічних працівників значно збільшиться наступного року.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Мінімальна зарплата вчителя у 2026

Згідно з даними Держстату, середній дохід працівників у жовтні 2025 року виріс усього на 290 грн — до 26 913 грн (+1,1%). Найбільше заробляють представники галузі ІТ — 65 047 грн (+717 грн), авіатранспорту — 56 854 грн (-174 грн), фінансів і страхування — 53 971 грн (+3 265 грн).

При цьому найнижчі доходи мають освітяни — 16 984 грн (+83 грн), працівники бібліотек, музеїв та архівів — 14 531 грн (-705 грн), представники творчих галузей — 14 809 грн (без змін). Виходить, вчителі отримують дуже мало порівняно з деякими іншими професіями в Україні, що, на думку Гетманцев, є неприйнятним.

"Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплати вчителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026", — написав очільник профільного комітету.

Що передбачили в держбюджеті-2026

На початку грудня відбулося фінальне голосування у Верховній Раді, за результатами якого проєкт бюджету підтримали в цілому. Передбачається низка змін у грошовому забезпеченні вчителів, а саме зарплати виростуть на:

  • 30% — з 1 січня;
  • 20% — з 1 вересня.

Загальне підвищення доходів становитиме 50% посадового окладу. Від обіцяного доведення зарплати до розміру трьох мінімальних (за статтею 61 закону "Про освіту") відмовилися. Однак потенційного збільшення педагогічного навантаження також можна не боятися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні запропонували обмежити розміри оплати праці до 10 мінімальних для співробітників певних структур. Йдеться про нардепів, суддів, прокурорів, працівників НБУ та органів місцевого самоврядування.

Також ми писали, хто не отримає тринадцяту зарплату у грудні 2025 року. Зазвичай роботодавці дають премії лише штатним працівникам, а сумісників/фрилансерів/тимчасових співробітників залишають без коштів.

держбюджет вчителі Данило Гетманцев мінімальна зарплата школа
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації