Мінімальна зарплата вчителя — Гетманцев розсекретив суму у 2026 році

Гроші в руках. Фото: Unsplash

В Україні ухвалили Державний бюджет на 2026 рік, завдяки чому зарплати вчителів зростуть найближчим часом. Мінімальний посадовий оклад педагогічних працівників значно збільшиться наступного року.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Мінімальна зарплата вчителя у 2026

Згідно з даними Держстату, середній дохід працівників у жовтні 2025 року виріс усього на 290 грн — до 26 913 грн (+1,1%). Найбільше заробляють представники галузі ІТ — 65 047 грн (+717 грн), авіатранспорту — 56 854 грн (-174 грн), фінансів і страхування — 53 971 грн (+3 265 грн).

При цьому найнижчі доходи мають освітяни — 16 984 грн (+83 грн), працівники бібліотек, музеїв та архівів — 14 531 грн (-705 грн), представники творчих галузей — 14 809 грн (без змін). Виходить, вчителі отримують дуже мало порівняно з деякими іншими професіями в Україні, що, на думку Гетманцев, є неприйнятним.

"Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплати вчителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026", — написав очільник профільного комітету.

Що передбачили в держбюджеті-2026

На початку грудня відбулося фінальне голосування у Верховній Раді, за результатами якого проєкт бюджету підтримали в цілому. Передбачається низка змін у грошовому забезпеченні вчителів, а саме зарплати виростуть на:

30% — з 1 січня;

20% — з 1 вересня.

Загальне підвищення доходів становитиме 50% посадового окладу. Від обіцяного доведення зарплати до розміру трьох мінімальних (за статтею 61 закону "Про освіту") відмовилися. Однак потенційного збільшення педагогічного навантаження також можна не боятися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні запропонували обмежити розміри оплати праці до 10 мінімальних для співробітників певних структур. Йдеться про нардепів, суддів, прокурорів, працівників НБУ та органів місцевого самоврядування.

Також ми писали, хто не отримає тринадцяту зарплату у грудні 2025 року. Зазвичай роботодавці дають премії лише штатним працівникам, а сумісників/фрилансерів/тимчасових співробітників залишають без коштів.