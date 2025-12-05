Минимальная зарплата учителя — Гетманцев рассекретил сумму в 2026 году

Деньги в руках. Фото: Unsplash

В Украине приняли Государственный бюджет на 2026 год, благодаря чему зарплаты учителей вырастут в ближайшее время. Минимальный должностной оклад педагогических работников значительно увеличится в следующем году.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Минимальная зарплата учителя в 2026

Согласно данным Госстата, средний доход сотрудников в октябре 2025 года вырос лишь на 290 грн — до 26 913 грн (+1,1%). Больше всего зарабатывают представители отрасли ІТ — 65 047 грн (+717 грн), авиатранспорта — 56 854 грн (-174 грн), финансов и страхования — 53 971 грн (+3 265 грн).

При этом низкие доходы имеют работники образования — 16 984 грн (+83 грн), сотрудники библиотек, музеев и архивов — 14 531 грн (-705 грн), представители творческих отраслей — 14 809 грн (без изменений). Выходит, учителя получают очень мало по сравнению с некоторыми другими профессиями в Украине, что, по мнению Гетманцев, неприемлемо.

"Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплаты учителей уже в следующем году. Минимальный оклад будет составлять от 21 тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны поддержать Бюджет-2026", — написал глава профильного комитета.

Что предусмотрели в госбюджете-2026

В начале декабря состоялось финальное голосование в Верховной Раде, по результатам которого проект бюджета был поддержан в целом. Предполагается ряд изменений в денежном довольствии учителей, а именно зарплаты вырастут на:

30% — с 1 января;

20% — с 1 сентября.

Общее повышение доходов составит 50% должностного оклада. От обещанного доведения зарплаты до трех минимальных (по статье 61 закона "Об образовании") отказались. Однако потенциального увеличения педагогической нагрузки тоже можно не бояться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине предложили ограничить размеры оплаты труда до 10 минимальных для сотрудников определенных структур. Речь идет о нардепах, судьях, прокурорах, работниках НБУ и органов местного самоуправления.

Также мы писали, кто не получит тринадцатую зарплату в декабре 2025 года. Обычно работодатели дают премии только штатным сотрудникам, а совместителей/фрилансеров/временных работников оставляют без денег.