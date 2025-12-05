Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Гетманцев уточнил, сколько минимально будут зарабатывать учителя

Гетманцев уточнил, сколько минимально будут зарабатывать учителя

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 11:00
Минимальная зарплата учителя — Гетманцев рассекретил сумму в 2026 году
Деньги в руках. Фото: Unsplash

В Украине приняли Государственный бюджет на 2026 год, благодаря чему зарплаты учителей вырастут в ближайшее время. Минимальный должностной оклад педагогических работников значительно увеличится в следующем году.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Минимальная зарплата учителя в 2026

Согласно данным Госстата, средний доход сотрудников в октябре 2025 года вырос лишь на 290 грн — до 26 913 грн (+1,1%). Больше всего зарабатывают представители отрасли ІТ — 65 047 грн (+717 грн), авиатранспорта — 56 854 грн (-174 грн), финансов и страхования — 53 971 грн (+3 265 грн).

При этом низкие доходы имеют работники образования — 16 984 грн (+83 грн), сотрудники библиотек, музеев и архивов — 14 531 грн (-705 грн), представители творческих отраслей — 14 809 грн (без изменений). Выходит, учителя получают очень мало по сравнению с некоторыми другими профессиями в Украине, что, по мнению Гетманцев, неприемлемо.

"Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплаты учителей уже в следующем году. Минимальный оклад будет составлять от 21 тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны поддержать Бюджет-2026", — написал глава профильного комитета.

Что предусмотрели в госбюджете-2026

В начале декабря состоялось финальное голосование в Верховной Раде, по результатам которого проект бюджета был поддержан в целом. Предполагается ряд изменений в денежном довольствии учителей, а именно зарплаты вырастут на:

  • 30% — с 1 января;
  • 20% — с 1 сентября.

Общее повышение доходов составит 50% должностного оклада. От обещанного доведения зарплаты до трех минимальных (по статье 61 закона "Об образовании") отказались. Однако потенциального увеличения педагогической нагрузки тоже можно не бояться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине предложили ограничить размеры оплаты труда до 10 минимальных для сотрудников определенных структур. Речь идет о нардепах, судьях, прокурорах, работниках НБУ и органов местного самоуправления.

Также мы писали, кто не получит тринадцатую зарплату в декабре 2025 года. Обычно работодатели дают премии только штатным сотрудникам, а совместителей/фрилансеров/временных работников оставляют без денег.

госбюджет учителя Даниил Гетманцев минимальная зарплата школа
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации