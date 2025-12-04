Годовая премия — почему некоторые работники могут остаться без 13-й зарплаты в 2025

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В конце декабря некоторые украинские работники могут получить не только привычную сумму, но и дополнительную выплату — так называемую 13-ю зарплату. Ее обычно выдают перед завершением года. Однако право на такой бонус имеют не все.

О том, кто не получит 13-ю зарплату в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить 13-ю зарплату в декабре

13-я зарплата — это годовая премия, которую многие компании начисляют в декабре. Чаще всего ее сумма равна месячному окладу работника. В некоторых странах такая выплата является обязательной, но в Украине это решает работодатель.

Размер годового бонуса может зависеть от нескольких факторов, в частности от стажа работы: чем дольше человек работает в компании, тем больше может быть премия. Если сотрудник работает меньше года, выплату обычно рассчитывают пропорционально отработанному времени. 13-ю зарплату получают только официально трудоустроенные работники.

Кто не получит годовую премию в 2025 году

Украинское законодательство не имеет отдельного понятия "13-я зарплата". Однако годовые премии входят в структуру зарплаты, согласно Закону "Об оплате труда". Условия их начисления определяют в коллективных договорах или внутренних документах компании. Там прописывают:

когда выплачивают бонус;

кто имеет право на премию;

как именно её рассчитывают.

Если в компании нет четких правил, решение о премии принимает работодатель. Обычно 13-ю зарплату получают только штатные работники. Фрилансерам, временным сотрудникам или тем, кто работает по гражданско-правовым договорам, её обычно не выплачивают.

Еще один важный фактор — финансовое состояние компании. Некоторые работодатели начисляют годовой бонус только тогда, когда выполнены или перевыполнены плановые финансовые цели предприятия.

Ранее мы писали, что Верховная Рада во втором чтении полностью одобрила госбюджет на 2026 год. Это означает, что с 1 января изменятся ключевые экономические показатели, в частности минимальная зарплата.

Также мы рассказывали, что во время голосования депутаты поддержали правки по повышению зарплат учителям, но предложение увеличить их рабочую нагрузку не приняли.