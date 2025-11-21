13-я зарплата в 2025 — кто получит вдвое больше денег в следующем месяце

Девушка считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Тринадцатая зарплата, которую часто называют годовой премией, — это дополнительная выплата работникам по итогам их работы в течение года. Как правило, ее выплачивают в декабре или в начале января, что и объясняет ее название. Однако в отдельных случаях выплаты могут начислять и позже.

О том, что такое 13-я зарплата и кто может ее может получить в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что такое 13-я зарплата и выплачивается ли она в Украине

Это дополнительная поощрительная выплата, которая предоставляется работнику за результаты его годового труда. Для многих она становится приятным бонусом перед новогодними праздниками или финансовой поддержкой после них.

Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда", годовые премии и вознаграждения входят в состав заработной платы как поощрительные выплаты. Порядок начисления и размер таких выплат может определяться:

в коллективном договоре;

во внутренних положениях предприятия, согласованных с профсоюзными органами или представителями трудового коллектива.

Таким образом, каждая организация имеет утвержденный внутренний регламент, где прописаны условия, механизм расчета и сроки выплаты годовой премии.

Как определяется размер 13-й зарплаты

При расчете суммы премии учитываются:

праздничные дни;

основной и дополнительный отпуска;

отпуска по уходу за ребенком;

больничные и отсутствие по болезни;

больничные при несчастном случае или профессиональном заболевании.

Обычно 13-я зарплата исчисляется как одна двенадцатая от годового дохода за каждый отработанный месяц. Например, если работник европейской компании получает месячную оплату 1 200 евро и работал 10 месяцев, его годовая премия составит:

1 200 ÷ 12 × 10 = 1 000 евро

Если же работник проработал весь календарный год, то премия равна его месячному окладу, то есть 1 200 евро.

Важно помнить, что 13-я зарплата включается в фонд оплаты труда как поощрительная или компенсационная выплата и подлежит налогообложению согласно Налоговому кодексу Украины.

