13-я зарплата в 2025 — кто получит вдвое больше денег в следующем месяце

Бонус к Новому году — кто получит 13-ю зарплату в декабре
Тринадцатая зарплата, которую часто называют годовой премией, — это дополнительная выплата работникам по итогам их работы в течение года. Как правило, ее выплачивают в декабре или в начале января, что и объясняет ее название. Однако в отдельных случаях выплаты могут начислять и позже.
О том, что такое 13-я зарплата и кто может ее может получить в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Что такое 13-я зарплата и выплачивается ли она в Украине
Это дополнительная поощрительная выплата, которая предоставляется работнику за результаты его годового труда. Для многих она становится приятным бонусом перед новогодними праздниками или финансовой поддержкой после них.
Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда", годовые премии и вознаграждения входят в состав заработной платы как поощрительные выплаты. Порядок начисления и размер таких выплат может определяться:
- в коллективном договоре;
- во внутренних положениях предприятия, согласованных с профсоюзными органами или представителями трудового коллектива.
Таким образом, каждая организация имеет утвержденный внутренний регламент, где прописаны условия, механизм расчета и сроки выплаты годовой премии.
Как определяется размер 13-й зарплаты
При расчете суммы премии учитываются:
праздничные дни;
- основной и дополнительный отпуска;
- отпуска по уходу за ребенком;
- больничные и отсутствие по болезни;
- больничные при несчастном случае или профессиональном заболевании.
Обычно 13-я зарплата исчисляется как одна двенадцатая от годового дохода за каждый отработанный месяц. Например, если работник европейской компании получает месячную оплату 1 200 евро и работал 10 месяцев, его годовая премия составит:
- 1 200 ÷ 12 × 10 = 1 000 евро
Если же работник проработал весь календарный год, то премия равна его месячному окладу, то есть 1 200 евро.
Важно помнить, что 13-я зарплата включается в фонд оплаты труда как поощрительная или компенсационная выплата и подлежит налогообложению согласно Налоговому кодексу Украины.
