Бонус до новорічних свят — хто отримає 13-ту зарплату в грудні

Бонус до новорічних свят — хто отримає 13-ту зарплату в грудні

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 07:25
Оновлено: 08:02
13-та зарплата у 2025 — хто отримає вдвічі більше грошей наступного місяця
Дівчина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Тринадцята зарплата, яку часто називають річною премією, — це додаткова виплата працівникам за підсумками їхньої роботи протягом року. Зазвичай її виплачують у грудні або на початку січня, що й пояснює її назву. Проте в окремих випадках виплати можуть нараховувати й пізніше.

Про те, що таке 13-та зарплата та хто може її може отримати у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Що таке 13-та зарплата та чи виплачується вона в Україні

Це додаткова заохочувальна виплата, яка надається працівникові за результати його річної праці. Для багатьох вона стає приємним бонусом перед новорічними святами або фінансовою підтримкою після них.

Відповідно до частини 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці", річні премії та винагороди входять до складу заробітної плати як заохочувальні виплати. Порядок нарахування та розмір таких виплат може визначатися:

  • у колективному договорі;
  • у внутрішніх положеннях підприємства, погоджених із профспілковими органами або представниками трудового колективу.

Таким чином, кожна організація має затверджений внутрішній регламент, де прописані умови, механізм розрахунку та терміни виплати річної премії.

Як визначається розмір 13-ї зарплати

При розрахунку суми премії враховуються:
святкові дні;

  • основна та додаткова відпустки;
  • відпустки по догляду за дитиною;
  • лікарняні та відсутність через хворобу;
  • лікарняні у разі нещасного випадку чи професійного захворювання.

Зазвичай 13-та зарплата обчислюється як одна дванадцята від річного доходу за кожен відпрацьований місяць. Наприклад, якщо працівник європейської компанії отримує місячну оплату 1 200 євро і працював 10 місяців, його річна премія складе:

  • 1 200 ÷ 12 × 10 = 1 000 євро

Якщо ж працівник пропрацював увесь календарний рік, то премія дорівнює його місячному окладу, тобто 1 200 євро. 

Важливо пам’ятати, що 13-та зарплата включається до фонду оплати праці як заохочувальна чи компенсаційна виплата і підлягає оподаткуванню згідно з Податковим кодексом України.

Раніше ми писали, що в Україні вчителі можуть отримати значне підвищення зарплат уже з 1 вересня 2026 року, якщо буде ухвалено Держбюджет та освітні поправки. Доходи педагогів можуть зрости в рази.

Також ми розповідали, що з початком зими з’являється можливість заробити на сезонних підробітках. Компанії відкривають тимчасові вакансії з вигідними умовами, а у грудні та січні додатковий дохід особливо доречний через високі витрати.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
