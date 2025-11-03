Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зарплати в держорганах — скільки отримує поліцейський в Україні

Зарплати в держорганах — скільки отримує поліцейський в Україні

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 10:16
Оновлено: 10:26
Зарплати поліцейських в Україні — скільки пропонують та що змінилося
Поліцейські шеврони. Фото: УНІАН

Професія поліцейського в Україні залишається однією з найвідповідальніших і водночас найскладніших. Останніми роками, з огляду на безпекову ситуацію в державі, увага до умов служби та рівня оплати праці правоохоронців значно змінилася. 

Новини.LIVE розповідають, скільки зараз отримують поліцейські в Україні.

Реклама
Читайте також:

Зарплати правоохоронців у 2025 році

Станом на кінець жовтня, за даними порталу Work.ua, середня заробітна плата поліцейського в Україні становила близько 24 000 гривень на місяць. 
Це приблизно на 18% більше, ніж у жовтні минулого року, що свідчить про поступове підвищення рівня оплати праці в правоохоронних органах.

Зарплати в поліції
Як змінилася зарплата поліцейського за рік. Фото: скриншот

Розрахунок медіанної зарплати здійснено на основі 183 актуальних вакансій, опублікованих на порталі за останні три місяці. До вибірки увійшли пропозиції не лише з заголовком "Поліцейський", а й із суміжними назвами посад — "Детектив", "Слідчий", "Криміналіст" та іншими професіями у сфері правопорядку.

З чого складається зарплата поліцейського

Розмір грошового забезпечення поліцейських в Україні визначається постановою Кабінету Міністрів № 988 від 11 листопада 2015 року (із подальшими змінами). Документ окреслює структуру заробітку представників Національної поліції, яка включає:

  • посадовий оклад, що залежить від займаної посади;
  • оклад за спеціальним званням;
  • щомісячні надбавки та доплати — за вислугу років, інтенсивність служби, умови роботи тощо;
  • премії, які нараховуються за результатами виконання службових обов’язків;
  • одноразові виплати — наприклад, матеріальна допомога чи виплати при виході у відпустку.

Які доплати отримують поліцейські

З початком повномасштабної війни держава запровадила додаткові фінансові стимули для правоохоронців, які виконують завдання в умовах підвищеного ризику. Це передбачено постановою Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року.

Згідно з нею, поліцейські, які залучені до виконання бойових або спеціальних завдань, можуть отримувати доплати до основного окладу — 30 000 грн, 50 000 грн або 100 000 грн на місяць, залежно від ступеня небезпеки та тривалості участі в операціях.

Окрім цього, передбачено одноразову грошову виплату у розмірі 70 000 грн за кожні 30 днів сумарної участі у виконанні спеціальних завдань.

Раніше ми розповідали, хто отримує 13-ту зарплату в Україні та як вона нараховується. 

Також дізнавайтеся, у яких галузях працівникам платять нижче середнього.

зарплати поліція Нацполіція правоохоронці середня зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації