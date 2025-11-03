Зарплати поліцейських в Україні — скільки пропонують та що змінилося

Поліцейські шеврони. Фото: УНІАН

Професія поліцейського в Україні залишається однією з найвідповідальніших і водночас найскладніших. Останніми роками, з огляду на безпекову ситуацію в державі, увага до умов служби та рівня оплати праці правоохоронців значно змінилася.

Новини.LIVE розповідають, скільки зараз отримують поліцейські в Україні.

Зарплати правоохоронців у 2025 році

Станом на кінець жовтня, за даними порталу Work.ua, середня заробітна плата поліцейського в Україні становила близько 24 000 гривень на місяць.

Це приблизно на 18% більше, ніж у жовтні минулого року, що свідчить про поступове підвищення рівня оплати праці в правоохоронних органах.

Як змінилася зарплата поліцейського за рік. Фото: скриншот

Розрахунок медіанної зарплати здійснено на основі 183 актуальних вакансій, опублікованих на порталі за останні три місяці. До вибірки увійшли пропозиції не лише з заголовком "Поліцейський", а й із суміжними назвами посад — "Детектив", "Слідчий", "Криміналіст" та іншими професіями у сфері правопорядку.

З чого складається зарплата поліцейського

Розмір грошового забезпечення поліцейських в Україні визначається постановою Кабінету Міністрів № 988 від 11 листопада 2015 року (із подальшими змінами). Документ окреслює структуру заробітку представників Національної поліції, яка включає:

посадовий оклад, що залежить від займаної посади;

оклад за спеціальним званням;

щомісячні надбавки та доплати — за вислугу років, інтенсивність служби, умови роботи тощо;

премії, які нараховуються за результатами виконання службових обов’язків;

одноразові виплати — наприклад, матеріальна допомога чи виплати при виході у відпустку.

Які доплати отримують поліцейські

З початком повномасштабної війни держава запровадила додаткові фінансові стимули для правоохоронців, які виконують завдання в умовах підвищеного ризику. Це передбачено постановою Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року.

Згідно з нею, поліцейські, які залучені до виконання бойових або спеціальних завдань, можуть отримувати доплати до основного окладу — 30 000 грн, 50 000 грн або 100 000 грн на місяць, залежно від ступеня небезпеки та тривалості участі в операціях.

Окрім цього, передбачено одноразову грошову виплату у розмірі 70 000 грн за кожні 30 днів сумарної участі у виконанні спеціальних завдань.

