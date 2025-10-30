13-та зарплата в Україні — хто отримає додаткову виплату наприкінці 2025 року

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Деякі компанії в Україні намагаються віддячити своїм працівникам за сумлінну роботу протягом останніх 12 місяців, виплачуючи їм так звану 13-ту зарплату. Найчастіше її видають у грудні, після підбиття підсумків року.

Про те, чи отримають українці річний бонус наприкінці 2025 року та як формується його розмір, зазначається у частині 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці".

Що таке 13-та зарплата

13-та зарплата, або річна премія, — це додаткова виплата, яку роботодавець може нарахувати співробітникам за результатами року. У більшості випадків її розмір дорівнює одному місячному окладу, але точна сума залежить від:

політики компанії;

стажу працівника та його статусу;

фінансових можливостей роботодавця.

У різних країнах підхід до 13-ї зарплати відрізняється. У деяких державах вона передбачена законом і є обов’язковою для виплати після певного терміну роботи в компанії.

В Україні ж така премія є добровільною ініціативою роботодавця, тобто її нарахування залежить від рішення керівництва.

Чи виплачують 13-ту зарплату в Україні

Поняття річної винагороди закріплено у частині 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці". У документі зазначено, що премії, надбавки та інші заохочувальні виплати входять до системи матеріального стимулювання. Водночас порядок, умови та розмір таких бонусів визначає сам роботодавець.

Тобто рішення про надання 13-ї зарплати компанія ухвалює добровільно. Умови, розміри та порядок виплати можуть бути прописані в колективному договорі або внутрішніх документах підприємства.

Хто може отримати 13-ту зарплату у 2025 році

Найчастіше бонус отримують працівники, які пропрацювали у компанії щонайменше рік. Для новачків суму можуть нарахувати пропорційно до кількості відпрацьованих місяців.

Зазвичай 13-та зарплата дорівнює середньомісячному окладу, але її розмір залежить від політики компанії, фінансових можливостей та статусу працівника.

Як і звичайна зарплата, річна премія підлягає оподаткуванню. З неї утримуються податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок. Тож працівникам, які розраховують на 13-ту зарплату, варто уточнити умови її виплати у відділі кадрів або бухгалтерії.

