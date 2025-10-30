Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка 13-та зарплата — хто отримає додаткові гроші у 2025 році

13-та зарплата — хто отримає додаткові гроші у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 08:45
Оновлено: 09:09
13-та зарплата в Україні — хто отримає додаткову виплату наприкінці 2025 року
Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Деякі компанії в Україні намагаються віддячити своїм працівникам за сумлінну роботу протягом останніх 12 місяців, виплачуючи їм так звану 13-ту зарплату. Найчастіше її видають у грудні, після підбиття підсумків року.

Про те, чи отримають українці річний бонус наприкінці 2025 року та як формується його розмір, зазначається у частині 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці".

Реклама
Читайте також:

Що таке 13-та зарплата 

13-та зарплата, або річна премія, — це додаткова виплата, яку роботодавець може нарахувати співробітникам за результатами року. У більшості випадків її розмір дорівнює одному місячному окладу, але точна сума залежить від:

  • політики компанії;
  • стажу працівника та його статусу;
  • фінансових можливостей роботодавця.

У різних країнах підхід до 13-ї зарплати відрізняється. У деяких державах вона передбачена законом і є обов’язковою для виплати після певного терміну роботи в компанії.

В Україні ж така премія є добровільною ініціативою роботодавця, тобто її нарахування залежить від рішення керівництва.

Чи виплачують 13-ту зарплату в Україні

Поняття річної винагороди закріплено у частині 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці". У документі зазначено, що премії, надбавки та інші заохочувальні виплати входять до системи матеріального стимулювання. Водночас порядок, умови та розмір таких бонусів визначає сам роботодавець.

Тобто рішення про надання 13-ї зарплати компанія ухвалює добровільно. Умови, розміри та порядок виплати можуть бути прописані в колективному договорі або внутрішніх документах підприємства.

Хто може отримати 13-ту зарплату у 2025 році

Найчастіше бонус отримують працівники, які пропрацювали у компанії щонайменше рік. Для новачків суму можуть нарахувати пропорційно до кількості відпрацьованих місяців.

Зазвичай 13-та зарплата дорівнює середньомісячному окладу, але її розмір залежить від політики компанії, фінансових можливостей та статусу працівника.

Як і звичайна зарплата, річна премія підлягає оподаткуванню. З неї утримуються податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок. Тож працівникам, які розраховують на 13-ту зарплату, варто уточнити умови її виплати у відділі кадрів або бухгалтерії.

Раніше ми писали, що в Україні останнє підвищення мінімальної зарплати відбулося у квітні 2024 року — нині вона становить 8 000 гривень. Багатьом цього замало, адже прожити на таку суму дедалі важче, тож люди сподіваються на нове зростання.

Також ми розповідали, що ЄС ухвалив директиву, що впорядковує підхід до визначення мінімальної оплати праці. Вона не встановлює однакову суму для всіх, але передбачає, що "мінімалка" має бути не меншою ніж 60% від середнього заробітку в країні.

виплати премія гроші зарплатня заробіток
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації