13-я зарплата в Украине — кто получит дополнительную выплату в конце 2025 года

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Некоторые компании в Украине пытаются отблагодарить своих работников за добросовестную работу в течение последних 12 месяцев, выплачивая им так называемую 13-ю зарплату. Чаще всего ее выдают в декабре, после подведения итогов года.

О том, получат ли украинцы годовой бонус в конце 2025 года и как формируется его размер, отмечается в части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда".

Реклама

Читайте также:

Что такое 13-я зарплата

13-я зарплата, или годовая премия, — это дополнительная выплата, которую работодатель может начислить сотрудникам по результатам года. В большинстве случаев ее размер равен одному месячному окладу, но точная сумма зависит от:

политики компании;

стажа работника и его статуса;

финансовых возможностей работодателя.

В разных странах подход к 13-й зарплате отличается. В некоторых государствах она предусмотрена законом и является обязательной для выплаты после определенного срока работы в компании.

В Украине же такая премия является добровольной инициативой работодателя, то есть ее начисление зависит от решения руководства.

Выплачивают ли 13-ю зарплату в Украине

Понятие годового вознаграждения закреплено в части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда". В документе указано, что премии, надбавки и другие поощрительные выплаты входят в систему материального стимулирования. При этом порядок, условия и размер таких бонусов определяет сам работодатель.

То есть решение о предоставлении 13-й зарплаты компания принимает добровольно. Условия, размеры и порядок выплаты могут быть прописаны в коллективном договоре или внутренних документах предприятия.

Кто может получить 13-ю зарплату в 2025 году

Чаще всего бонус получают работники, которые проработали в компании не менее года. Для новичков сумму могут начислить пропорционально количеству отработанных месяцев.

Обычно 13-я зарплата равна среднемесячному окладу, но ее размер зависит от политики компании, финансовых возможностей и статуса работника.

Как и обычная зарплата, годовая премия подлежит налогообложению. Из нее удерживаются налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый социальный взнос. Поэтому работникам, которые рассчитывают на 13-ю зарплату, стоит уточнить условия ее выплаты в отделе кадров или бухгалтерии.

Ранее мы писали, что в Украине последнее повышение минимальной зарплаты произошло в апреле 2024 года — сейчас она составляет 8 000 гривен. Многим этого мало, ведь прожить на такую сумму все труднее, поэтому люди надеются на новый рост.

Также мы рассказывали, что ЕС принял директиву, упорядочивающую подход к определению минимальной оплаты труда. Она не устанавливает одинаковую сумму для всех, но предусматривает, что "минималка" должна быть не менее 60% от среднего заработка в стране.