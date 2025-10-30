Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика 13-я зарплата — кто получит дополнительные деньги в 2025 году

13-я зарплата — кто получит дополнительные деньги в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 08:45
обновлено: 09:09
13-я зарплата в Украине — кто получит дополнительную выплату в конце 2025 года
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Некоторые компании в Украине пытаются отблагодарить своих работников за добросовестную работу в течение последних 12 месяцев, выплачивая им так называемую 13-ю зарплату. Чаще всего ее выдают в декабре, после подведения итогов года.

О том, получат ли украинцы годовой бонус в конце 2025 года и как формируется его размер, отмечается в части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда".

Реклама
Читайте также:

Что такое 13-я зарплата

13-я зарплата, или годовая премия, — это дополнительная выплата, которую работодатель может начислить сотрудникам по результатам года. В большинстве случаев ее размер равен одному месячному окладу, но точная сумма зависит от:

  • политики компании;
  • стажа работника и его статуса;
  • финансовых возможностей работодателя.

В разных странах подход к 13-й зарплате отличается. В некоторых государствах она предусмотрена законом и является обязательной для выплаты после определенного срока работы в компании.

В Украине же такая премия является добровольной инициативой работодателя, то есть ее начисление зависит от решения руководства.

Выплачивают ли 13-ю зарплату в Украине

Понятие годового вознаграждения закреплено в части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда". В документе указано, что премии, надбавки и другие поощрительные выплаты входят в систему материального стимулирования. При этом порядок, условия и размер таких бонусов определяет сам работодатель.

То есть решение о предоставлении 13-й зарплаты компания принимает добровольно. Условия, размеры и порядок выплаты могут быть прописаны в коллективном договоре или внутренних документах предприятия.

Кто может получить 13-ю зарплату в 2025 году

Чаще всего бонус получают работники, которые проработали в компании не менее года. Для новичков сумму могут начислить пропорционально количеству отработанных месяцев.

Обычно 13-я зарплата равна среднемесячному окладу, но ее размер зависит от политики компании, финансовых возможностей и статуса работника.

Как и обычная зарплата, годовая премия подлежит налогообложению. Из нее удерживаются налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый социальный взнос. Поэтому работникам, которые рассчитывают на 13-ю зарплату, стоит уточнить условия ее выплаты в отделе кадров или бухгалтерии.

Ранее мы писали, что в Украине последнее повышение минимальной зарплаты произошло в апреле 2024 года — сейчас она составляет 8 000 гривен. Многим этого мало, ведь прожить на такую сумму все труднее, поэтому люди надеются на новый рост.

Также мы рассказывали, что ЕС принял директиву, упорядочивающую подход к определению минимальной оплаты труда. Она не устанавливает одинаковую сумму для всех, но предусматривает, что "минималка" должна быть не менее 60% от среднего заработка в стране.

выплаты премия деньги зарплата заработок
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации