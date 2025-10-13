Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Зарплати в Україні — у яких галузях отримують нижче середнього

Дата публікації: 13 жовтня 2025 08:10
Середня зарплата в Україні — у яких галузях платять найменше
Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Середня заробітна плата в Україні у 2025 році становить 25 911 гривень. Проте у низці галузей доходи працівників залишаються нижчими за середній рівень. 

Новини.LIVE розповідають, фахівці яких напрямків заробляють в Україні найменше.

Читайте також:

В яких галузях найнижчі зарплати

Згідно з даними Державної служби статистики, у серпні 2025 року найнижчі зарплати зафіксували у сфері мистецтва, творчості та розваг — тут середня зарплата становить лише 14 015 грн. Лише трохи вища оплата праці у бібліотеках, архівах і музеях — 14 379 грн, а також в освітній галузі, де середня зарплата становить 14 432 грн.

У сфері охорони здоров’я середня зарплата складає 18 786 грн, що на понад 7 тисяч менше від загальнонаціонального показника. Працівники поштової та кур’єрської діяльності отримують у середньому 18 633 грн, а у сфері тимчасового розміщування та харчування — 19 001 грн.

Дещо вищі, але все ще нижчі за середній рівень доходи спостерігаються в адміністративній та допоміжній діяльності (20 080 грн) і будівництві (22 997 грн).

Також серед відстаючих — операції з нерухомим майном (23 062 грн) та транспортна сфера. Зокрема, у наземному й трубопровідному транспорті середня зарплата становить 23 028 грн, а у водному транспорті — 24 869 грн.

Навіть у сільському господарстві, яке традиційно вважається стабільною галуззю, середній дохід залишається нижчим за середній по країні — 25 105 грн.

Зарплати
Галузі з найменшими зарплатами. Графіка: Новини.LIVE

Як можуть змінитися зарплати вчителів

За словами керівника освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака, посадові оклади вчителів в Україні зростуть до рівня трьох мінімальних зарплат, якщо Верховна Рада підтримає відповідні правки до Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". У такому випадку оновлені виплати освітяни почнуть отримувати з початком нового навчального року — з вересня.

"Зараз молодий вчитель із доплатою у 2 тисячі гривень отримує на руки приблизно 8,2 тисячі гривень, а ми хочемо, щоб він отримував понад 19 тисяч гривень. Уперше бачимо реальну можливість це зробити", — написав він у Telegram. 

Голова освітнього комітету підкреслив, що зараз з'явився шанс не просто "підтягнути" зарплати вчителів, а змінити саму систему нарахування виплат.

Як зазначив політик, сучасна система, яка передбачає доплати й надбавки, не допомагає підвищити базовий оклад вчителів.

Раніше ми розповідали, в яких галузях фахівцям платять найбільше.

Також дізнавайтеся, які зарплати отримують українські чиновники.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
