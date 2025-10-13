Средняя зарплата в Украине — в каких отраслях платят меньше всего

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Средняя заработная плата в Украине в 2025 году составляет 25 911 гривен. Однако в ряде отраслей доходы работников остаются ниже среднего уровня.

В каких отраслях самые низкие зарплаты

Согласно данным Государственной службы статистики, в августе 2025 года самые низкие зарплаты зафиксировали в сфере искусства, творчества и развлечений — здесь средняя зарплата составляет лишь 14 015 грн. Лишь немного выше оплата труда в библиотеках, архивах и музеях — 14 379 грн, а также в образовательной отрасли, где средняя зарплата составляет 14 432 грн.

В сфере здравоохранения средняя зарплата составляет 18 786 грн, что более чем на 7 тысяч меньше общенационального показателя. Работники почтовой и курьерской деятельности получают в среднем 18 633 грн, а в сфере временного размещения и питания — 19 001 грн.

Несколько выше, но все еще ниже среднего уровня доходы наблюдаются в административной и вспомогательной деятельности (20 080 грн) и строительстве (22 997 грн).

Также среди отстающих — операции с недвижимым имуществом (23 062 грн) и транспортная сфера. В частности, в наземном и трубопроводном транспорте средняя зарплата составляет 23 028 грн, а в водном транспорте — 24 869 грн.

Даже в сельском хозяйстве, которое традиционно считается стабильной отраслью, средний доход остается ниже среднего по стране — 25 105 грн.

Отрасли с наименьшими зарплатами. Графика: Новини.LIVE

Как могут измениться зарплаты учителей

По словам руководителя образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака, должностные оклады учителей в Украине вырастут до уровня трех минимальных зарплат, если Верховная Рада поддержит соответствующие правки в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В таком случае обновленные выплаты педагоги начнут получать с началом нового учебного года — с сентября.

"Сейчас молодой учитель с доплатой в 2 тысячи гривен получает на руки примерно 8,2 тысячи гривен, а мы хотим, чтобы он получал более 19 тысяч гривен. Впервые видим реальную возможность это сделать", — написал он в Telegram.

Глава образовательного комитета подчеркнул, что сейчас появился шанс не просто "подтянуть" зарплаты учителей, а изменить саму систему начисления выплат.

Как отметил политик, современная система, которая предусматривает доплаты и надбавки, не помогает повысить базовый оклад учителей.

