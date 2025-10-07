Средняя зарплата в Украине — в каких отраслях платят больше всего

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Средняя заработная плата в Украине в августе 2025 года составила 25 911 гривен, однако в ряде сфер доходы специалистов значительно превышают этот показатель. Самые высокие зарплаты традиционно фиксируют в отраслях, связанных с технологиями, транспортом и финансами.

Новини.LIVE рассказывают, специалисты каких направлений зарабатывают в Украине больше всего.

Топ отраслей с самыми высокими доходами

Согласно данным Государственной службы статистики, лидером по уровню оплаты труда остается сфера информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата в августе достигала 65 213 грн — это почти в 2,5 раза больше среднеукраинского показателя.

На втором месте — авиационный транспорт, где специалисты получают в среднем 57 582 грн в месяц. Высокими остаются доходы и в финансовой и страховой деятельности — 52 269 грн.

В государственном секторе ситуация скромнее: в сфере государственного управления, обороны и социального страхования средняя зарплата составляет 35 125 грн.

Чуть ниже, но все еще выше среднего уровня — заработки в профессиональной, научной и технической деятельности (33 906 грн) и в оптовой и розничной торговле, а также в ремонте автотранспорта (31 134 грн).

Другие сферы, где платят больше среднего

К отраслям, где заработки превышают средний показатель по стране, также относятся:

предоставление других видов услуг — 29 002 грн;

промышленность — 28 951 грн;

складское хозяйство — 28 486 грн.

Зарплаты в Украине — в каких отраслях платят выше среднего. Графика: Новини.LIVE



Стоит отметить, что разница между зарплатами в высокотехнологичных отраслях и традиционных секторах экономики продолжает расти. Основными факторами являются спрос на ІТ-специалистов, рост роли логистики и стабильность финансового сектора, который быстро адаптируется к новым условиям.

