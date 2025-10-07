Средняя зарплата в Украине — в каких отраслях платят больше всего

Зарплаты в Украине — в каких отраслях самые высокие доходы
Средняя заработная плата в Украине в августе 2025 года составила 25 911 гривен, однако в ряде сфер доходы специалистов значительно превышают этот показатель. Самые высокие зарплаты традиционно фиксируют в отраслях, связанных с технологиями, транспортом и финансами.
Топ отраслей с самыми высокими доходами
Согласно данным Государственной службы статистики, лидером по уровню оплаты труда остается сфера информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата в августе достигала 65 213 грн — это почти в 2,5 раза больше среднеукраинского показателя.
На втором месте — авиационный транспорт, где специалисты получают в среднем 57 582 грн в месяц. Высокими остаются доходы и в финансовой и страховой деятельности — 52 269 грн.
В государственном секторе ситуация скромнее: в сфере государственного управления, обороны и социального страхования средняя зарплата составляет 35 125 грн.
Чуть ниже, но все еще выше среднего уровня — заработки в профессиональной, научной и технической деятельности (33 906 грн) и в оптовой и розничной торговле, а также в ремонте автотранспорта (31 134 грн).
Другие сферы, где платят больше среднего
К отраслям, где заработки превышают средний показатель по стране, также относятся:
- предоставление других видов услуг — 29 002 грн;
- промышленность — 28 951 грн;
- складское хозяйство — 28 486 грн.
Стоит отметить, что разница между зарплатами в высокотехнологичных отраслях и традиционных секторах экономики продолжает расти. Основными факторами являются спрос на ІТ-специалистов, рост роли логистики и стабильность финансового сектора, который быстро адаптируется к новым условиям.
