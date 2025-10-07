Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Зарплаты в Украине — в каких отраслях самые высокие доходы

Зарплаты в Украине — в каких отраслях самые высокие доходы

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 10:05
Средняя зарплата в Украине — в каких отраслях платят больше всего
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Средняя заработная плата в Украине в августе 2025 года составила 25 911 гривен, однако в ряде сфер доходы специалистов значительно превышают этот показатель. Самые высокие зарплаты традиционно фиксируют в отраслях, связанных с технологиями, транспортом и финансами.

Новини.LIVE рассказывают, специалисты каких направлений зарабатывают в Украине больше всего.

Реклама
Читайте также:

Топ отраслей с самыми высокими доходами

Согласно данным Государственной службы статистики, лидером по уровню оплаты труда остается сфера информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата в августе достигала 65 213 грн — это почти в 2,5 раза больше среднеукраинского показателя.

На втором месте — авиационный транспорт, где специалисты получают в среднем 57 582 грн в месяц. Высокими остаются доходы и в финансовой и страховой деятельности — 52 269 грн.

В государственном секторе ситуация скромнее: в сфере государственного управления, обороны и социального страхования средняя зарплата составляет 35 125 грн.

Чуть ниже, но все еще выше среднего уровня — заработки в профессиональной, научной и технической деятельности (33 906 грн) и в оптовой и розничной торговле, а также в ремонте автотранспорта (31 134 грн).

Другие сферы, где платят больше среднего

К отраслям, где заработки превышают средний показатель по стране, также относятся:

  • предоставление других видов услуг — 29 002 грн;
  • промышленность — 28 951 грн;
  • складское хозяйство — 28 486 грн.
ЗП отрасли
Зарплаты в Украине — в каких отраслях платят выше среднего. Графика: Новини.LIVE


Стоит отметить, что разница между зарплатами в высокотехнологичных отраслях и традиционных секторах экономики продолжает расти. Основными факторами являются спрос на ІТ-специалистов, рост роли логистики и стабильность финансового сектора, который быстро адаптируется к новым условиям.

Ранее мы рассказывали, сколько надо зарабатывать в Украине, чтобы иметь возможность отдыхать за границей.

Также узнавайте, какую минимальную зарплату будут получать украинцы до конца года и когда ее размер могут повысить.

зарплаты деньги доходы зарплата средняя зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации