Середня зарплата в Україні — в яких галузях платять найбільше

Зарплати в Україні — в яких галузях фахівці мають найвищі доходи
Середня заробітна плата в Україні у серпні 2025 року становила 25 911 гривень, однак у низці сфер доходи фахівців значно перевищують цей показник. Найвищі зарплати традиційно фіксують у галузях, пов’язаних із технологіями, транспортом та фінансами.
Новини.LIVE розповідають, спеціалісти яких напрямків заробляють в Україні найбільше.
Топ галузей із найвищими доходами
Згідно з даними Державної служби статистики, лідером за рівнем оплати праці залишається сфера інформації та телекомунікацій, де середня зарплата у серпні досягала 65 213 грн — це майже у 2,5 раза більше за середньоукраїнський показник.
На другому місці — авіаційний транспорт, де фахівці отримують у середньому 57 582 грн на місяць. Високими залишаються доходи й у фінансовій та страховій діяльності — 52 269 грн.
У державному секторі ситуація скромніша: у сфері державного управління, оборони та соціального страхування середня зарплата становить 35 125 грн.
Трохи нижче, але все ще вище середнього рівня — заробітки у професійній, науковій та технічній діяльності (33 906 грн) і в гуртовій та роздрібній торгівлі, а також у ремонті автотранспорту (31 134 грн).
Інші сфери, де платять більше за середнє
До галузей, де заробітки перевищують середній показник по країні, також належать:
- надання інших видів послуг — 29 002 грн;
- промисловість — 28 951 грн;
- складське господарство — 28 486 грн.
Варто зазначити, що різниця між зарплатами у високотехнологічних галузях і традиційних секторах економіки продовжує зростати. Основними чинниками є попит на ІТ-спеціалістів, зростання ролі логістики та стабільність фінансового сектору, який швидко адаптується до нових умов.
Раніше ми розповідали, скільки треба заробляти в Україні, щоб мати можливість відпочивати за кордоном.
Також дізнавайтеся, яку мінімальну зарплату отримуватимуть українці до кінця року та коли її розмір можуть підвищити.
Читайте Новини.LIVE!