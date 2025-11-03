Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Зарплаты в госорганах — сколько получает полицейский в Украине

Зарплаты в госорганах — сколько получает полицейский в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 10:16
обновлено: 10:26
Зарплаты полицейских в Украине — сколько предлагают и что изменилось
Полицейские шевроны. Фото: УНИАН

Профессия полицейского в Украине остается одной из самых ответственных и одновременно самых сложных. В последние годы, учитывая ситуацию с безопасностью в государстве, внимание к условиям службы и уровню оплаты труда правоохранителей значительно изменилось.

Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас получают полицейские в Украине.

Реклама
Читайте также:

Зарплаты правоохранителей в 2025 году

По состоянию на конец октября, по данным портала Work.ua, средняя заработная плата полицейского в Украине составляла около 24 000 гривен в месяц.

Это примерно на 18% больше, чем в октябре прошлого года, что свидетельствует о постепенном повышении уровня оплаты труда в правоохранительных органах.

Зарплати в поліції
Как изменилась зарплата полицейского за год. Фото: скриншот

Расчет медианной зарплаты осуществлен на основе 183 актуальных вакансий, опубликованных на портале за последние три месяца. В выборку вошли предложения не только с заголовком "Полицейский", но и со смежными названиями должностей — "Детектив", "Следователь", "Криминалист" и другими профессиями в сфере правопорядка.

Из чего состоит зарплата полицейского

Размер денежного обеспечения полицейских в Украине определяется постановлением Кабинета Министров № 988 от 11 ноября 2015 года (с последующими изменениями). Документ очерчивает структуру заработка представителей Национальной полиции, которая включает:

  • должностной оклад, зависящий от занимаемой должности;
  • оклад по специальному званию;
  • ежемесячные надбавки и доплаты — за выслугу лет, интенсивность службы, условия работы и т.д;
  • премии, которые начисляются по результатам выполнения служебных обязанностей;
  • единовременные выплаты — например, материальная помощь или выплаты при уходе в отпуск.

Какие доплаты получают полицейские

С началом полномасштабной войны государство ввело дополнительные финансовые стимулы для правоохранителей, которые выполняют задачи в условиях повышенного риска. Это предусмотрено постановлением Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года.

Согласно ему, полицейские, которые привлечены к выполнению боевых или специальных задач, могут получать доплаты к основному окладу — 30 000 грн, 50 000 грн или 100 000 грн в месяц, в зависимости от степени опасности и продолжительности участия в операциях.

Кроме этого, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 70 000 грн за каждые 30 дней суммарного участия в выполнении специальных задач.

Ранее мы рассказывали, кто получает 13-ю зарплату в Украине и как она начисляется.

Также узнавайте, в каких отраслях работникам платят ниже среднего.

зарплаты полиция Нацполиция правохранители средняя зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации