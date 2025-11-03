Зарплаты полицейских в Украине — сколько предлагают и что изменилось

Зарплаты в госорганах — сколько получает полицейский в Украине
Профессия полицейского в Украине остается одной из самых ответственных и одновременно самых сложных. В последние годы, учитывая ситуацию с безопасностью в государстве, внимание к условиям службы и уровню оплаты труда правоохранителей значительно изменилось.
Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас получают полицейские в Украине.
Зарплаты правоохранителей в 2025 году
По состоянию на конец октября, по данным портала Work.ua, средняя заработная плата полицейского в Украине составляла около 24 000 гривен в месяц.
Это примерно на 18% больше, чем в октябре прошлого года, что свидетельствует о постепенном повышении уровня оплаты труда в правоохранительных органах.
Расчет медианной зарплаты осуществлен на основе 183 актуальных вакансий, опубликованных на портале за последние три месяца. В выборку вошли предложения не только с заголовком "Полицейский", но и со смежными названиями должностей — "Детектив", "Следователь", "Криминалист" и другими профессиями в сфере правопорядка.
Из чего состоит зарплата полицейского
Размер денежного обеспечения полицейских в Украине определяется постановлением Кабинета Министров № 988 от 11 ноября 2015 года (с последующими изменениями). Документ очерчивает структуру заработка представителей Национальной полиции, которая включает:
- должностной оклад, зависящий от занимаемой должности;
- оклад по специальному званию;
- ежемесячные надбавки и доплаты — за выслугу лет, интенсивность службы, условия работы и т.д;
- премии, которые начисляются по результатам выполнения служебных обязанностей;
- единовременные выплаты — например, материальная помощь или выплаты при уходе в отпуск.
Какие доплаты получают полицейские
С началом полномасштабной войны государство ввело дополнительные финансовые стимулы для правоохранителей, которые выполняют задачи в условиях повышенного риска. Это предусмотрено постановлением Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года.
Согласно ему, полицейские, которые привлечены к выполнению боевых или специальных задач, могут получать доплаты к основному окладу — 30 000 грн, 50 000 грн или 100 000 грн в месяц, в зависимости от степени опасности и продолжительности участия в операциях.
Кроме этого, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 70 000 грн за каждые 30 дней суммарного участия в выполнении специальных задач.
