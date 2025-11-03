Зарплаты полицейских в Украине — сколько предлагают и что изменилось

Полицейские шевроны. Фото: УНИАН

Профессия полицейского в Украине остается одной из самых ответственных и одновременно самых сложных. В последние годы, учитывая ситуацию с безопасностью в государстве, внимание к условиям службы и уровню оплаты труда правоохранителей значительно изменилось.

Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас получают полицейские в Украине.

Реклама

Читайте также:

Зарплаты правоохранителей в 2025 году

По состоянию на конец октября, по данным портала Work.ua, средняя заработная плата полицейского в Украине составляла около 24 000 гривен в месяц.

Это примерно на 18% больше, чем в октябре прошлого года, что свидетельствует о постепенном повышении уровня оплаты труда в правоохранительных органах.

Как изменилась зарплата полицейского за год. Фото: скриншот

Расчет медианной зарплаты осуществлен на основе 183 актуальных вакансий, опубликованных на портале за последние три месяца. В выборку вошли предложения не только с заголовком "Полицейский", но и со смежными названиями должностей — "Детектив", "Следователь", "Криминалист" и другими профессиями в сфере правопорядка.

Из чего состоит зарплата полицейского

Размер денежного обеспечения полицейских в Украине определяется постановлением Кабинета Министров № 988 от 11 ноября 2015 года (с последующими изменениями). Документ очерчивает структуру заработка представителей Национальной полиции, которая включает:

должностной оклад, зависящий от занимаемой должности;

оклад по специальному званию;

ежемесячные надбавки и доплаты — за выслугу лет, интенсивность службы, условия работы и т.д;

премии, которые начисляются по результатам выполнения служебных обязанностей;

единовременные выплаты — например, материальная помощь или выплаты при уходе в отпуск.

Какие доплаты получают полицейские

С началом полномасштабной войны государство ввело дополнительные финансовые стимулы для правоохранителей, которые выполняют задачи в условиях повышенного риска. Это предусмотрено постановлением Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года.

Согласно ему, полицейские, которые привлечены к выполнению боевых или специальных задач, могут получать доплаты к основному окладу — 30 000 грн, 50 000 грн или 100 000 грн в месяц, в зависимости от степени опасности и продолжительности участия в операциях.

Кроме этого, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 70 000 грн за каждые 30 дней суммарного участия в выполнении специальных задач.

Ранее мы рассказывали, кто получает 13-ю зарплату в Украине и как она начисляется.

Также узнавайте, в каких отраслях работникам платят ниже среднего.