Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Не всі у списку — хто залишиться без 13-ї зарплати у 2025 році

Не всі у списку — хто залишиться без 13-ї зарплати у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 09:10
Річна премія — чому деякі працівники можуть залишитись без 13-ї зарплати у 2025
Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці грудня деякі українські працівники можуть отримати не лише звичну суму, а й додаткову виплату — так звану 13-ту зарплату. Її зазвичай видають перед завершенням року. Однак право на такий бонус мають не всі.

Про те, хто не отримає 13-ту зарплату у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати 13-ту зарплату у грудні

13-та зарплата — це річна премія, яку багато компаній нараховують у грудні. Найчастіше її сума дорівнює місячному окладу працівника. У деяких країнах така виплата є обов’язковою, але в Україні це вирішує роботодавець.

Розмір річного бонусу може залежати від кількох факторів, зокрема від стажу роботи: чим довше людина працює в компанії, тим більшою може бути премія. Якщо співробітник працює менше ніж рік, виплату зазвичай розраховують пропорційно відпрацьованому часу. 13-ту зарплату отримують лише офіційно працевлаштовані працівники.

Хто не отримає річну премію у 2025 році

Українське законодавство не має окремого поняття "13-та зарплата". Проте річні премії входять до структури зарплати, згідно із Законом "Про оплату праці". Умови їх нарахування визначають у колективних договорах або внутрішніх документах компанії. Там прописують:

  • коли виплачують бонус;
  • хто має право на премію;
  • як саме її розраховують.

Якщо в компанії немає чітких правил, рішення про премію приймає роботодавець. Зазвичай 13-ту зарплату отримують лише штатні працівники. Фрилансерам, тимчасовим співробітникам або тим, хто працює за цивільноправовими договорами, її зазвичай не виплачують.

Ще один важливий фактор — фінансовий стан компанії. Деякі роботодавці нараховують річний бонус лише тоді, коли виконані або перевиконані планові фінансові цілі підприємства.

Раніше ми писали, що Верховна Рада у другому читанні повністю схвалила держбюджет на 2026 рік. Це означає, що з 1 січня зміняться ключові економічні показники, зокрема мінімальна зарплата.

Також ми розповідали, що під час голосування депутати підтримали правки щодо підвищення зарплат учителям, але пропозицію збільшити їхнє робоче навантаження не ухвалили.

виплати премія гроші фінанси зарплатня
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації