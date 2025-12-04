Річна премія — чому деякі працівники можуть залишитись без 13-ї зарплати у 2025

Не всі у списку — хто залишиться без 13-ї зарплати у 2025 році
Наприкінці грудня деякі українські працівники можуть отримати не лише звичну суму, а й додаткову виплату — так звану 13-ту зарплату. Її зазвичай видають перед завершенням року. Однак право на такий бонус мають не всі.
Про те, хто не отримає 13-ту зарплату у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Хто може отримати 13-ту зарплату у грудні
13-та зарплата — це річна премія, яку багато компаній нараховують у грудні. Найчастіше її сума дорівнює місячному окладу працівника. У деяких країнах така виплата є обов’язковою, але в Україні це вирішує роботодавець.
Розмір річного бонусу може залежати від кількох факторів, зокрема від стажу роботи: чим довше людина працює в компанії, тим більшою може бути премія. Якщо співробітник працює менше ніж рік, виплату зазвичай розраховують пропорційно відпрацьованому часу. 13-ту зарплату отримують лише офіційно працевлаштовані працівники.
Хто не отримає річну премію у 2025 році
Українське законодавство не має окремого поняття "13-та зарплата". Проте річні премії входять до структури зарплати, згідно із Законом "Про оплату праці". Умови їх нарахування визначають у колективних договорах або внутрішніх документах компанії. Там прописують:
- коли виплачують бонус;
- хто має право на премію;
- як саме її розраховують.
Якщо в компанії немає чітких правил, рішення про премію приймає роботодавець. Зазвичай 13-ту зарплату отримують лише штатні працівники. Фрилансерам, тимчасовим співробітникам або тим, хто працює за цивільноправовими договорами, її зазвичай не виплачують.
Ще один важливий фактор — фінансовий стан компанії. Деякі роботодавці нараховують річний бонус лише тоді, коли виконані або перевиконані планові фінансові цілі підприємства.
