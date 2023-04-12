ИИ помог ученым создать живых роботов, способных размножаться — что о них известно

Искусственный интеллект помогает ученым совершать новые открытия. Фото: istockphoto.com

Еще лет 10 назад эта новость звучала бы как отрывок из книги жанра научной фантастики. А уже сегодня это наша реальность и возможное будущее сотрудничества человека и искусственного интеллекта. Так исследователи открыли совершенно новую форму биологического воспроизводства, отличающуюся от тех, которые есть у любых известных науке животных или растений.

О революционном прорыве ученых из США рассказало издание Science Focus.

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Живые работы, которые способны размножаться — что о них известно

Новый тип роботов под названием "ксеноботы" представили исследователи из лаборатории профессора Джоша Бонгарда в Университете Вермонта, США.

Ксеноботы представляют собой миниатюрные системы, размером менее миллиметра. Работы были созданы из стволовых клеток африканских лягушек вида Xenopus laevis (гладкая шпорцевая лягушка). Именно поэтому они получили название ксеноботы.

Специалисты собрали клетки кожи и клетки сердечной мышцы из эмбриона лягушки, которая была на ранней стадии развития. Что важно, при создании ксеноботов ученые не совершили никаких манипуляций с генами.

В создании этих роботов ученым помогал искусственный интеллект.

Для работы использовались не только живые клетки, но и виртуальная чашка Петри. Иначе говоря, программа искусственного интеллекта моделировала развитие группы клеток лягушки, исходя из их формы, чтобы выбирать те, которые лучше подходят для определенных задач.

Как пояснили ученые, ИИ через несколько секунд создает популяцию виртуальных ксеноботов, после чего удаляет плохо справляющихся со своей задачей и создает случайным образом модифицированные копии выживших.

Впоследствии опыт зашел гораздо дальше — ксеноботы начали самовоспроизводиться.

Ученые назвали свое творение "совершенно новой формой жизни".

Группа ксеноботов убирает чашку Петри, передвигая мусор и собирая его на кучу. Фото: Sam Kriegman

Как ксеноботы размножаются

Ученые отметили, что ксеноботы нашли свой уникальный способ размножения. Они делают это путём "кинетической репликации".

Такой способ более характерен для деления на молекулярном уровне, а не для клетки или целого организма. Он не встречается в известных человеку животных или растениях.

Искусственный интеллект помог ученым сделать этот способ размножения у ксеноботов более эффективным.

Отец-ксенобот имеет С-образную форму. Он находит крохотные стволовые клетки в чашке Петри, собирает сотни из них. А через несколько дней эта связка клеток превращается в нового ксенобота.

При этом процесс контролируется, поэтому не стоит бояться сценария серой слизи — бесконтрольного распространения микроскопических роботов планетой.

Для чего нужны ксеноботы

Что касается сферы применения таких роботов, то ученые предлагают:

очистка воды от микропластика;

очистка радиоактивного загрязнения;

выполнение медицинских задач – работы могут свободно двигаться сердечно-сосудистой системой человека;

"точечной" поставки лекарства в человеческое тело.

Ученые отдельно отметили, что ксеноботы абсолютно безвредны для человеческого организма.

Работы могут выживать во внешней среде в течение недели и при этом они не могут воспроизводиться или развиваться.

Напомним, мы писали, может ли искусственный интеллект оценивать здоровье сердца. Ученые провели фундаментальное исследование.

Ранее мы также рассказывали, что ученый Дэн Хендрикс отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет манипулировать и обманывать людей. Поэтому требуются жесткие ограничения для нейросетей.